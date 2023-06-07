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Российских гребцов допустили к международным соревнованиям в нейтральном статусе

Спортсмены должны будут доказать свою нейтральность.
07 июня 2023 14:28
автор: Александр Евграфов

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих чемпионатах мира по академической гребле в нейтральном статусе, сообщается на сайте организации.

Между тем, наряду с нейтральным статусом организация представила ряд требований, на которых спортсмены должны доказать свою нейтральность.

Российские и белорусские гребцы допущены до чемпионата мира по академической гребле среди взрослых, а также до мировых первенств среди спортсменов не старше 19 и 23 лет.

В марте этого года Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов.

В мае Исполком ОКР выразил позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций политического характера.

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источник: World Rowing
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