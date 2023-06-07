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Губерниев прокомментировал допуск российских гребцов до международных турниров в нейтральном статусе

По мнению 48-летнего журналиста, наши атлеты уступают на международной арене многим соперникам.
07 июня 2023 16:15
автор: Глеб Шевяков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу того, что Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов до участия в предстоящих чемпионатах мира по академической гребле в нейтральном статусе.

«Как я понял, чемпионат пройдет в Белграде. Но мне трудно представить, что мы туда поедем, потому что ведущие страны в гребле: вся Европа, США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Представить, что мы поедем на чемпионат мира мне очень сложно. Вряд ли мы будем выступать на престижных мировых регатах с ближайшее время в любом статусе. Если я ошибаюсь, то буду счастлив», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что руководство Международная федерация гребного спорта приняло решение отстранить атлетов из России и Беларуси от выступлений в международных соревнованиях весной прошлого года.

В среду, 7 июня текущего года стало известно о том, что федерация разрешила российским и белорусским спортсменам участвовать в турнирах при условии нейтрального статуса.

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источник: «Спорт-Экспресс»
Губерниев прокомментировал допуск российских гребцов до международных турниров в нейтральном статусе
По мнению 48-летнего журналиста, наши атлеты уступают на международной арене многим соперникам.
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