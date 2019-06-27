Россияне выиграли золото в соревнованиях байдарок-четверок на Европейских играх в Минске

Сборная России завоевала золото на Европейских играх в Минске (Белоруссия).
Сегодня, 27 июня, в соревнованиях байдарок-четверок национальная команда показала результат 1.32,376.
В составе сборной России выступили Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов.
На второй позиции – коллектив из Германии (1.32,541), а бронзу завоевали спортсмены из Словакии (1.33,721).
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