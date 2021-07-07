Свищев - о допинге у гребцов: В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что у двух российских гребцов обнаружен в крови мельдоний.

«Знаю, что спортсмены не сознались в приёме препаратов. Надо дождаться вскрытия второй пробы и провести расследование ситуации. Независимо от того, в каком виде спорта это произошло, все обязаны соблюдать кодекс ВАДА. В сегодняшней ситуации это вопиющий факт. Очень неприятная новость. В российском спорте сейчас каждое подобное событие как удар. Мы давно с этим боремся. Зачем это все делать? Непонятно. Очень надеюсь, что факт сознательного применения не подтвердится. Считанные дни остались до Игр. Остается надеяться, что это какая-то ошибка», цитирует чиновника «Чемпионат».

Отметим, что в июне Никита Моргачев и Павел Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе их уже нет.