Журова - о допинг-скандале у гребцов: Может быть этой истории есть интерес подставить Россию?

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что у двух российских гребцов обнаружен в крови мельдоний.

«Всегда есть опасность, что это какая-то подставная история. Сейчас это может быть интерес подставить Россию в целом или просто членов команды, когда кто-то хочет попасть в команду. Можно ожидать все что угодно. Зная, что к нашей стране отовсюду пристальное внимание, весь мир смотрит на нас в случае любого допингового скандала. Если возникнет вопрос о дисквалификации, никто даже не обратит внимание, и это точно отразится на имидже всей страны», - цитирует «Чемпионат» депутата Госдумы.

Отметим, что в июне Никита Моргачев и Павел Сорин были включены в состав сборной России по академической гребле на Олимпиаду в Токио, но в итоговом составе их уже нет.