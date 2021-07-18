Гребцам сборной России предложили пройти проверку на полиграфе из-за допинга у Сорина и Моргачева

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил о дальнейших действиях организации после допинг-скандала с Павлом Сориным и Никитой Моргачевым.

«Мы предложили спортсменам, которые здесь, в России, пройти полиграф-тестирование - все согласились. В рамках федерации пока проводим расследование. Речь идет о пяти спортсменах, которые в Москве. У Никиты Моргачева 26 мая брали тест, он был чистый», - цитирует ТАСС главу ФГСР.

Свирин также отметил, что после Олимпиады в Токио пройти проверку на полиграфе предложат всем членам национальной команды, в том числе персоналу.

Ранее стало известно, что с выступлений на ОИ-2020 снят экипаж мужской четверки парной, в которой должны были вступить Моргачев и Сорин. Вскрытие допинг-проб «Б» этих спортсменов подтвердило наличие мельдония в их организме.