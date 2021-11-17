Василий Артемьев: Мы пытаемся играть в регби, в которое уже не играют в основных регбийных странах

«Я ВСЕ ЕЩЕ ПОЛУЧАЮ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ КАРЬЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО АТЛЕТА»

Ноябрь для сборной России по регби выдался ударным. Сначала непростая битва с регбистами из Нидерландов в рамках чемпионата Европы. Заслуженная победа и третье место в группе, дающее неплохие шансы на участие в Кубке мира 2023 года во Франции. Затем наших ребят ждала встреча со сборной Испании. Именно перед этой важной для боевого духа игрой мы и решили встретиться с самым титулованным регбистом России, замыкающим, но отнюдь не последним игроком ЦСКА, главным медийным лицом российского регби Василием Артемьевым.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

Когда мы беседовали с ним о будущем российского регби, о планах и сегодняшних проблемах этого вида спорта, еще не знали, какой насыщенной событиями и в каком-то смысле трагичной окажется встреча российских регбистов с испанскими. Наши ребята уступили. Но в жесткой борьбе и достойно. Впереди стыковые матчи. И много работы на результат. Собственно, о том, как поднять российское регби на новый уровень, где брать мотивацию и зачем нам Кубок мира, мы и попытались проанализировать с бывшим, но самым долгоиграющим капитаном сборной по регби.

- В этом месяце у вас своего рода юбилей с регбийным клубом ЦСКА...

- Все верно. Ровно два года назад я заключил профессиональный контракт с командой.

- В 2019 году вы пришли в клуб, а всего через несколько месяцев весь мир накрыла пандемия. Как COVID-19 изменил регби?

- Изменилась жизнь в целом. Еще два года назад мы вообще не могли себе представить, что возможны такие вещи как локдаун или карантин. Последние месяцы живем по синусоиде относительно этой пандемии. Спорт, конечно, сильно затронули эти события. Что касается регби, достаточно много международных турниров были отменены или бессрочно отложены. Наш вид спорта безусловно пострадал. Впрочем, как и многие другие. Что уж говорить про любительский или детский спорт. Не представляю, как они сейчас выживают.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- Ваши профессиональные устремления коронавирус как-то изменил?

- Нет, цели остались те же. Когда ЦСКА входил в свой первый сезон в элитном дивизионе российского клубного регби, все понимали, что дебют в премьер-лиге будет непростым. Главное было закрепиться. Нам это удалось. Были победы, которыми мы по праву можем гордиться. Во втором сезоне, который начался в этом году, ЦСКА уже стал проявлять свой характер, подтверждать свой уровень. Мы усилились рядом игроков перед сезоном и начали реализовывать свой потенциал. Последовали победы над «Красным Яром», над «ВВА-Подмосковье». Единственное, в начале этого сезона недополучили турнирные очки, на которые могли бы рассчитывать. Так что с некоторым сдержанным пока оптимизмом ведем подготовку ко второй половине сезона. Главная задача для нас сейчас - попасть в зону плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Это значит оказаться в четверке, и это будет сложнее, чем в прошлом году, когда оставалось шесть команд. А лично для себя я ставлю задачу - приносить пользу ЦСКА и сборной, потому что я все еще получаю удовольствие от карьеры профессионального атлета, несмотря на мои 34 года (смеется).

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- 34 года для регби это много или нормально?

- Это определенный рубеж, когда понимаешь, что начинаешь гораздо медленнее восстанавливаться после определенных нагрузок. Тебе уже требуется куда больше времени, чтобы набрать форму. Принято считать, что скорость - это то, что в первую очередь теряют спортсмены с возрастом. Нас регулярно тестируют, и могу сказать, что пока свои скорости мне удаётся сохранить. О приумножении, конечно, речь уже не идёт.

- То есть регби нельзя назвать спортом долгожителей?

- Сегодня регби становится все более молодым. Тем более, международное регби. Наш вид спорта последние годы активно развивается, становится все более популярным. Для этого даже видоизменяются правила, чтобы игра была динамичной, зрелищной и открытой. И с повышением динамичности растут требования к игрокам-атлетам, к их физической форме, подготовке, скоростным показателям. Высокий темп игры могут поддерживать все-таки более молодые спортсмены. Безусловно, какие-то спортивные качества с возрастом не теряются, а только приумножаются. Ведь в регби много разных амплуа на поле. И к каждому из них есть свои специфические требования. Одно из таких требований - сила, мощь. И вот они с возрастом только накапливаются.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- Идеальный возраст, чтобы завершить карьеру?

- Пока такой цифры у меня нет (улыбается).

- Если говорить о клубном регби, кто сегодня главный соперник ЦСКА?

- У нас все соперники сложные. Мы далеко не фавориты чемпионата, но в этом году у нас здесь сложилась очень интересная конкурентная среда. Кроме «Енисея-СТМ», нет ни одного клуба, который хотя бы раз уже не проиграл. Это свидетельствует о том, что уровень конкуренции растёт. Как и зрелищность российского чемпионата.

- А что скажете про «Енисей-СТМ»? Боитесь его?

- «Енисей-СТМ»- это не соперник, а фаворит. Это команда, которая с 2011 года лишь дважды упустила титул чемпионата России. Александр Юрьевич Первухин - президент и главный тренер клуба «Енисей-СТМ» буквально своими руками взрастил эту команду. Он шёл к этому не один десяток лет, налаживая работу детских школ, интернатов, которые входят в структуру клуба «Енисей». Это тот пример, на который нужно равняться другим командам. И обыграть «Енисей-СТМ» в чемпионате будет большим достижением для любого клуба.

«ИНОСТРАННЫЕ ТРЕНЕРЫ - ЭТО КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ»

- В российском футболе есть такая традиция - когда не ладится с результативностью, вызывают на помощь иностранных специалистов. Тренер-иностранец - это действительно польза?

- На мой взгляд, иностранные тренеры - это ключ к развитию, в том числе и российского регби. Но, оговорюсь, именно специалисты высокого уровня. Я не говорю, что наши российские тренеры плохие. Просто будем объективны. Пока во многих моментах, что касается развития того или иного вида спорта, мы отстаём. И, если нам помогут в этом смысле новыми идеями или решениями, не вижу в этом проблемы. Например, мы пытаемся играть в то регби, в которое уже не играют в основных регбийных странах, они ушли вперёд. Та же история, похоже, актуальна и для нашего футбола.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- А что с легионерами в регби?

- Нам они определённо нужны. Если мы запретим легионерам приезжать, то очень сильно потеряем в зрелищности игр, в конкурентоспособности команд. Тот лимит, к которому пришли сейчас в российском регби - 9 человек в заявке и 6 на поле - оптимален.

- Президент Федерация регби Игорь Артемьев недавно сказал, что его план на ближайший десять лет - ворваться с регби в тройку самых популярных игровых видов спорта в России? Вы разделяете его оптимизм?

- Футбол и хоккей подвинуть будет нереально. Чтобы не происходило, это у нас самые популярные виды спорта. А вот поспорить с баскетболом, гандболом или волейболом нам по плечу. Десять лет - большой срок, побороться за третье место в плане популярности - реально. Уверен, что Игорь Юрьевич представил этот план развития, просчитав многое на несколько шагов вперёд.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- На прошлой неделе российская сборная по регби обыграла сборную Нидерландов в рамках чемпионата Европы. Теперь мы в группе на третьем месте. Для нас это хороший результат?

- Отбор к Кубку мира проходит в течение двух лет, в течение двух чемпионатов Европы. Если ты попадаешь в двойку по итогам эти двух лет, то автоматически попадаешь на Кубок мира. Если становишься третьим, то проходишь через отборочный этап стыковых матчей. Конечно, стыковые матчи - история для нас не самая простая, потому что уровень соперников за последние 5 лет значительно вырос. Наши ближайшие соперники, которых мы регулярно обыгрывали - Португалия, Испания, за это время успели построить серьезную системную подготовку своих резервов. Теперь они показывают интересное динамичное открытое регби. И нам, как регбийной стране, придётся их догонять. Ещё четыре года назад, когда Федерация регби России была совсем в другом состоянии, серьезной работы с молодежью не проводилось. Она началась в последние года два. Так что, нам надо активно нагонять и не останавливаться в этом процессе. И, конечно, стараться попасть на ближайший Кубок мира.

- Кстати, буквально на днях наша регбийная молодежка стала бронзовым призером чемпионата Европы U-20, уступив только Португалии...

- О чем я и говорю. Надо активнее вкладываться и работать с нашим резервом, чтобы в дальнейшем было из кого сформировать костяк нашей сборной. Не так давно был запущен этот процесс, и уже есть результат. Мы сейчас в процессе смены поколений, в то время как Испания и Португалия, например, этот период уже завершили. Нам нужны молодые, голодные до побед регбисты. Потому как у ветеранов, наверное, нет уже в нужной степени запала. Флаг передаем молодости.

«ЗВАНИЕ «МАСТЕР СПОРТА» - РУДИМЕНТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ»

- Вы хотите вернуться в сборную?

- Хочется на это надеяться. У меня ещё есть амбиции сыграть в сборной свои 100 игр. Посмотрим, что будет зимой. Уверен, что смогу принести пользу команде.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- То есть, никакого конфликта с главным тренером нашей сборной Лином Джонсом у вас нет?

- Лин Джонс - один из лучших тренеров, который работал с нашей сборной. И то, что он сделал со сборной всего за 9 месяцев перед Кубком Японии - достойно большого уважения. Другой вопрос, что пандемия внесла свои коррективы, вовремя приступить к омоложению состава не получилось. Отсюда, наверное, произошел и небольшой спад в результатах сборной.

- Для вас болезненно было потерять капитанскую повязку?

- Я бы не сказал. Это вообще большая редкость, чтобы капитаном являлся игрок не из схватки. Чаще капитаном выбирается регбист из линии форвардов, а не среди бэков. Поэтому я осознавал важность момента. В этой роли я провёл четыре года, сыграв примерно 40 игр. Думаю, все, что мог, я дал команде с этой повязкой и благодарен всем тренерам, которые мне ее доверяли.

- Нужно ли нам привозить Кубок мира в Россию, пока наше регби на таком уровне развития?

- В 2011 году сборная Японии проиграла сборной Новой Зеландии 90 очков. 8 лет спустя сборная Японии выходит в четвертьфинал Кубка мира по регби у себя дома, обыграв лидера рейтинга на тот момент сборную Ирландии. Вот что может произойти с командой за 8 лет! За это время сборная Японии провела серьезную работу и завоевала право провести Кубок мира на своей родной земле. К сожалению, из-за решения CAS мы пока не можем подать заявку на проведение домашнего Кубка мира 2023 и 2027 года. Надо планировать 2031 год. Времени на подготовку будет достаточно, и за это право надо определенно бороться!

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- Помимо классического регби в России играют и в регби на песке, и в регби на снегу. Как вы относитесь к вашим младшим собратьям? Пляжный футбол в России, например, несмотря на все титулы, которые уже принесли стране ребята, не вызывает до сих пор должного внимания и уважения.

- С уважением отношусь. Но надо понимать, что уровень конкуренции там совсем другой. Безусловно, ребята занимаются важным делом - они популяризируют наш вид спорта на мировой арене. И несмотря на то, что ребята в пляжном и снежном регби уже получили заслуженных мастеров спорта, а мы в классическом, прошедшие два Кубка мира, только мастеров международного класса, я все равно спокойно отношусь к сложившейся ситуации и желаю нашим коллегам новых побед. В любом случае, все эти мастера спорта - рудимент советской эпохи, нигде в мире этого нет.

ОДИН ИЗ «РУССКИХ НИНДЗЯ»

- Дорого ли содержать профессиональный регбийный клуб в России?

- Намного дешевле, чем футбольный (смеётся). Порядка 200-300 миллионов рублей. Я думаю, что это даже меньше, чем годовая зарплата некоторых наших футболистов. А, это я вам говорю о годовом бюджете целого клуба. Мне даже стыдно было отвечать на этот вопрос (смеётся).

- Кстати, а где берёте комментаторов на ваши матчи? Это бывшие игроки? Регби не футбол, в нем нужно разбираться.

- Между прочим, один из наших главных регбийных комментаторов - голос Формулы-1 Алексей Попов. Уже двадцать лет он с нами. И я не думаю, что Алексей играл в прошлом в регби (улыбается). Кстати, сейчас на «Матч ТВ» проходит конкурс регбийных комментаторов, где любой желающий может попробовать свои силы.

- Группы поддержки нужны на регбийных матчах? Сейчас пошла тенденция в хоккее и в единоборствах отказываться от услуг ринг герлз.

- В целом я не считаю, что сделав группу поддержки, которая танцует у тебя в перерыве, ты сделал крутое шоу и матч-дэй удался. Останавливаться только на девочках - это уже нерабочая история, группы поддержки лучше будут смотреться в комплексе с другими активностями. Мачт-дэй должен быть праздником для болельщиков. Мы ведь соревнуемся за время и внимание людей, которые могут с таким же успехом сходить, например, в кино или театр.

Источник фото: пресс-служба РК ЦСКА

- И, в заключении, расскажите нам немного о вашей новой ипостаси - ведущего проекта «Русский Ниндзя»?

- Прошел отбор и не с первого раза (смеётся). Было много проб, но в конце концов сложилось наше трио: я, Алишер (рэп-исполнитель Моргенштерн - прим. ред.) и Ида Галич. Я выложился на записи этого проекта полностью - на третий день съёмок у меня даже пропал голос. В целом «Русский Ниндзя» получился потрясающе красивым. Снимали на открытом воздухе, в том числе и с дронов, на фоне стадиона «Фишт». Съемки ночные, в свете прожекторов и естественной подсветки стадиона. Картинка невероятная. Очень рекомендую к просмотру. Дата премьеры на канале СТС - 22 ноября.