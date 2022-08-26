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Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен

20-21 августа в Москве на поле спортивного городка в «Лужниках» состоялся финальный турнира по регби-7 среди женщин I Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.
Сборная Москвы – победитель турнира по регби-7, а в Татарстане лучше всех стреляют местные спортсмен
26 августа 2022 09:00

УРОВЕНЬ – ВЫШЕ ЕВРОПЕЙСКОГО

Победителем турнира стала сборная Москвы под руководством Александра Алексеенко (составленная на базе ЦСКА), которая выиграла все 6 матчей, не пропустив ни одной попытки. Серебряные медали у сборной Московской области, бронзовые – у сборной Красноярского края.

Соревнования прошли на высоком организационном уровне, сказал спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков. Мы ежегодно проводим матчи чемпионата Европы, и нынешняя Спартакиада превзошла уровень игр европейского первенства, как за рубежом, так и у нас. Сами участники оценили высокий уровень организации мероприятия, которое мы проводим совместно с Министерством спорта РФ. Что касается спортивной составляющей, то здесь не произошло каких-либо сюрпризов, команда Москвы закономерно победила.

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

В групповом этапе сборная Москвы обыграла сборные Новгородской области (60:0), Пермского края (31:0), Ростовской области (27:7). В плей-офф последовательно были повержены сборные Республики Марий Эл (58:0), Краснодарского края (43:0) и – в финале – сборная Московской области (24:0).

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

На стрельбище «Свияга» в Татарстане тем временем завершился первый медальный день «Спартакиады сильнейших» по стендовой стрельбе. Спортсмены разыграли 2 комплекта наград в упражнении «трап», а «хозяева стенда» дважды поднимались на пьедестал почета.

Победителем соревнований стал татарстанец Геннадий Мамкин. По ходу соревнований спортивная удача была на стороне спортсмена: он дважды сражался на перестрелках и оба раза одерживал победы.

По сумме квалификации Геннадий поразил 111 мишеней, после чего ему пришлось доказывать свое право на участие в финальном раунде на перестрелке. Затем он выиграл полуфинал с результатом 23/25 и в медальном - также в дополнительной серии до первого промаха – одолел москвича Максима Кабацкого: 30 – 30, 3-2.

Бронзовым призером соревнований стал еще один представитель Москвы Виктор Васичкин, 116+21+21.

Чемпионкой Спартакиады в трапе среди женщин стала Валерия Шуликина.

В предварительном раунде спортсменка совершила 111 точных выстрелов, в полуфинале -20, а в золотом матче обыграла Алину Ахатову из Татарстана, 28-26.

На 3 месте финишировала лидер квалификации Серафима Тарасенко, Воронежская область, с результатом 116+18+20.

Победительницей соревнований в женском турнире на круглом стенде стала татарстанская спортсменка Алина Фазылзянова.

По сумме квалификации Алина поразила 116 мишеней, 27 в полуфинале и 36 в золотом матче так же, как и Арина Кузнецова из Санкт-Петербурга. В дополнительной серии до первого промаха Алина одержала победу со счетом 2-1.

Бронзу выиграла еще одна представительница Татарстана Дарья Лекомцева (тренер Анна Митяшова), результат спортсменки: 116 (2)+26+26.

В мужском ските первенствовал Александр Землин, Краснодарский край. Стрелок был успешен на всех этапах соревнований: лидировал по итогам предварительного раунда, 122/125, в полуфинале поразил 28 мишеней, в золотом матче набрал 37 поплланий и выиграл перестрелку у Николая Пильщикова из Ростовской области, 4-3.

На третью ступень пьедестала почета поднялся татарстанец Петр Егоров, 120 (8)+26(2)+26.

источник: «Советский спорт»
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