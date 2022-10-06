Второй год подряд в финале PARI Кубка России по регби сыграют «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье»

«Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье», два самых титулованных клуба в отечественном регби, год назад также боролись за трофей и тогда победу в фантастическом по накалу матче одержали красноярские регбисты со счетом 41:34. Всего на счету «тяжелой машины» и «военлетов» по 8 побед в Кубке России.

В PARI Кубке России по регби 2022 года «Енисей-СТМ» сначала обыграл «Славу» 41:5, а в полуфинале в гостях уверенно прошел «Локомотива-Пенза» 52:17. «Военлеты» в четвертьфинале одолели московское «Динамо» 33:23, а затем в гостях обыграли «Красный Яр» со счетом 13:12, выбив земляков из турнира.

Стоит добавить, что «Енисей-СТМ» и «ВВА-Подмосковье» в 8-й раз сыграют в финале Кубка России по регби: пять раз побеждали красноярцы, дважды сильнее были монинцы.

Помимо спортивного действа зрителей ожидает множество активностей для детей и взрослых.

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