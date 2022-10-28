«Говорил с пацанами - все на высшем уровне»

Для Волгограда это во многом знаковое событие – весьма не часто на юг приезжает сборная России по регби, да и такого количества легионеров город еще не видел. И, в принципе, это первый раз, когда местные любители регби смогут воочию увидеть игру цвета сборной. Более того, для сборной это первый после 8-месячного перерыва матч, заключительный в этом году, а прошлое подобное противостояние было аж в 2013 году в Москве, на стадионе «Слава». В общем, игра предстоит знаковая и увлекательная.

Открылась пресс-конференция вступительным словом главного тренера сборной клубов PARI Russian Barbarians ДжейПи Нила, который поблагодарил Федерацию регби за предоставленную возможность проверить своих легионеров в серьезном противостоянии. Основной упор в предматчевой подготовке тренер сделал на сплачивание команды, и вполне доволен результатами. Легкой игры он не ждет, но команда собралась и готова к игре. Капитан «варваров» Карел Дюпре поддержал тренера, добавив, что готовились игроки с удовольствием, и готовы выложиться на сто процентов.

Александр Первухин, главный тренер сборной России, также отдал должное инициативе Федерации, а также поблагодарил легионеров, которые своей игрой повышают уровень чемпионата России. Говоря о подготовке своей команды, тренер высказал уверенность как в физической, так и в психологической форме игроков. А капитан сборной Дмитрий Герасимов пообещал вселить в сердца новых болельщиков любовь к регби, и уверил, что команда выйдет играть против легионеров максимально собранной, несмотря на усталость после сезона.

Особо Дмитрий отметил прием в городе, оказанный игрокам: «Мы с пацанами разговаривали, нам все очень нравиться. Очень хорошие условия везде, поле очень хорошее. На высшем уровне все на самом деле. Ничего больше и не нужно»

Отвечая на вопросы журналистов о состоянии «Волгоград Арены», на которой завтра в 14.00 начнется матч, Карел Дюпре отметил: «Стадион превосходный, превосходное поле, на этом поле будет очень хорошая, очень качественная игра». В конце своего выступления Карел порадовал присутствующих, сказав что ему очень нравится в России, и что он хочет присутствия как можно большего количества игроков из ЮАР в российском регби.

Александр Первухин поделился мнением о текущем составе сборной, отвечая на вопрос о том, всех ли игроков удалось привлечь, и что беспокоит перед матчем: «Я, прожив достаточно долгую тренерскую жизнь, не помню, чтобы сидел безмятежно перед матчем, и все было классно, и все было хорошо, и состав был весь, который ты хочешь. Конечно, жаль что из-за травм нет таких игроков как Давыдов, Гресев, Симпликевич, Гаргалык - порядка пяти-шести игроков, которых я представлял в этой команде, не будет. В то же время из тех, что остались, а их порядка 32, сложно выбрать, кто завтра выйдет на поле - желание есть у всех, форма есть у всех, и я бы не сказал, что кто-то сейчас выпал вдруг. Поэтому предстоит трудное тренерское решение. Проблема пяти-шестилетней давности, когда выбор игроков первой-второй линии просто нависал над сборной, в значительной степени решена. Сейчас жалеешь, что нет выхода на Европу, потому что у сборной интересный состав - сплав опыта и молодости. Но все-таки на перспективу смотрю с оптимизмом».

Разумеется, заинтересовал журналистов и принцип формирования состава у «варваров», который и озвучил ДжейПи: «Хочу сразу сказать спасибо Александру Юрьевичу, который без вопросов позволил игрокам сборной сыграть за Barbarians. Я переживал перед матчем, что кто-то не захочет отдавать своих игроков в нашу команду, но президенты клубов были весьма благосклонны, а игроки хотели очутиться вместе в одной команде, потренироваться и поиграть вместе, а не друг против друга. Очень хорошо, что получилось собрать их вместе. Еще хотелось бы поблагодарить Федерацию, которая помогла в трудный момент - несколько наших игроков получили травмы, и нам быстро смогли найти молодых перспективных российских спортсменов. Они тоже горят желанием сыграть в моей команде, а я с нетерпением жду, когда смогу посмотреть, как они себя проявят».

Разумеется, после слов Александра Первухина об отсутствии игровых связей с Европой, главного тренера спросили о возможных перспективах выхода российского регби на международную арену. Тренер, призвал в свидетели присутствующего в зале спортивного директора Федерации Сергея Маркова, поведал о налаживании связей с

ЮАР, которая, кстати, является чемпионом мира по регби и имеет весьма разветвленную и продвинутую сеть подготовки спортсменов. «Надо делать первые шаги, как например товарищеские матчи. ЮАР это очень важный для нас регион, где мы могли бы заниматься еще одним очень важным аспектом деятельности - обучать молодых игроков и тренеров. Есть еще Аргентина, есть Чили, но ЮАР для нас сейчас в приоритете».

После пресс-конференции тренеры и капитаны отправились дальше готовиться к завтрашней игре – завтра Волгоград ждет настоящее шоу. До встречи на «Волгоград Арене», будет жарко!