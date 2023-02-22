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Александр Первухин: Новая сборная России по регби сделала первые шаги

Главный тренер сборной России по регби в интервью «Советскому спорту» подвел итоги первого сбора национальной команды в 2023 году.
Александр Первухин: Новая сборная России по регби сделала первые шаги
22 февраля 2023 09:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: Пресс-служба ФРР

Тренировочные мероприятия прошли с 13 по 20 февраля в Сочи. На базе «Юг Спорт» собралась новая сборная России, самым старшим в которой на данный момент является 28-летний форвард «Стрелы» Никита Вавилин.

– Сбор прошел по плану, без сбоев, всю запланированную программу выполнили, даже с учетом того, что погода преподносила неприятные сюрпризы, говорит Первухин. – Определили костяк, основу, будущее сборной России. К сожалению, 6-7 человек, на которых мы рассчитывали, не смогли приехать в Сочи по разным причинам, но в целом провели хорошую работу. Отмечу настрой, добросовестное, понимающее отношение к делу игроков. Поработали над структурой игры, отработкой раков, контратаками. Одним словом, весь запланированный объем мы выполнили. С другой стороны, призываю не переоценивать спортивные результаты этого сбора, потому что времени было очень мало, но первые шаги сделали. И это меня радует.

Еще один момент, на котором хотел бы сделать акцент. Первые четыре дня мы проводили тренерские семинары, на которых присутствовали более 20 человек. Я считаю, что они были полезны всем, люди слушали, спорили, задавали вопросы, где-то соглашались, где-то нет. В семинарах принимали участие и тренеры национальной команды, и сборных России (U17, U19), и нашей Академии (направление «Центр» и «Юг»). Мы обсуждали основные моменты игры в защите и атаке, общие принципы.

Федерация регби России, учитывая нынешние обстоятельства, проводит большую работу в плане развития детско-юношеского регби, посмотрите даже, насколько увеличилось количество детских турниров за последний год! И эта работа обязательно должна перерасти в качество, но при условии, что этим процессом будут руководить грамотные тренерские кадры.

Источник фото: Пресс-служба ФРР

Перед началом сбора вы говорили, что в последние дни национальная команда будет работать вместе с нашим ближайшим резервом сборной России (U19).

Во второй половине сбора, да, вы правы, мы провели тренировки по одному плану. Два дня мы утром занимались структурой атаки и тактикой, а вечером сборная (U19) работала по той же схеме, но с интерпретациями своего тренерского штаба. На третий день мы провели совместную игровую тренировку-спарринг. Ребята работали от статистических ситуаций в формате 2 тайма по 30 минут. Получилась хорошая, полезная тренировка, ребята порадовали. У юниоров проглядывались, если можно так сказать, «первые росточки».

На какие даты запланирован следующий сбор национальной команды?

С учетом того, что конец марта – это в России время турниров по регби-7, мы проведем сбор только для игроков первой и второй линий, которые практически никогда не задействованы в «семерке». Планируем пригласить на это тренировочное мероприятие, которое пройдет в Сочи, порядка 24-25 игроков.

Еще в мой предыдущий приход на пост главного тренера сборной России в 2015 году, мы имели большие проблемы с игроками этого амплуа. И если среди игроков первой линий у нас выбор стал больше, перспектива тут есть, то со второй по-прежнему существуют проблемы. Будем работать, находить таланты, тем более, что сейчас у нас максимально тесная связь со сборными U17 и U19.

источник: «Советский спорт»
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