Дмитрий Морозов: Наши регбисты должны играть на уровне Новой Зеландии и ЮАР!

Регби 14 февраля 2019 17:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Яременко Николай

Президент Попечительского совета Федерации регби России отвечает на вопросы «Советского спорта».

Председатель Попечительского совета Федерации регби России, президент регбийного клуба «Нарвская застава», член Комитета по развитию регби-7, генеральный директор ЗАО «BIOCAD» Дмитрий Морозов пообщался с «Советским спортом» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

– Что нужно сделать российскому регби, чтобы встать для начала в один ряд, например, с Грузией?

– Сравниваться с Грузией вообще бессмысленно. Мы должны сравниваться со сборной Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки. Нам смешно сравнивать себя с Грузией. Я не знаю, откуда это взялось? Может быть, потому что наши коллеги по Советскому Союзу говорят на русском языке. Конечно же, грузины начали намного раньше уделять время развитию регби в своей стране. Поэтому они немного опережают нас.

Я в детстве регби не занимался, я боролся – занимался дзюдо. Регби – фантастический вид спорта, настоящий, мужской. Когда есть очевидный запрос на мужество, игровую работу, атлетизм и т.д: регби красив. Сейчас в российском регби непростой период становления. Нам надо понять, что игра фантастически изменилась. Те методы и приемы, что были 10-15 лет назад, и которые исповедуются нынешним тренерским составом – они уже не нужны. Создана Федерация регби-7 – это важно. Мы находимся в переходном периоде. Первое – это привлечение тренерского состава. Регби-15 возглавляет англичанин Лин Джонс, совсем недавно утвердили старшего тренера по регби-7 – это Вайсале Сереви. Мирового класса игрок, его ассистентом является наш специалист.

Мы четко понимаем, для того, чтобы перейти на новый уровень – нужно время. Мы пока не можем требовать от команды побед. Мы их недавно собрали только.

– А уже можно уже дать оценку работе тренера по регби-7 Вайсале Сереви? Не рано?

– Да. Прежде все, Вайсале Сереви предложил нестандартный путь подготовки российских игроков. Они выехали на сбор в ЮАР, и там работают не только на повышение своих физических кондиций, но и над некоторыми базовыми принципами, которые, к сожалению, им в клубах не дали. Осуществляется большая техническая работа. Этап подготовки к отборочному чемпионату в Гонконге пройдет на Фиджи. Мы знаем, что в регби-7 фиджийцы – одни из мировых лидеров. Сереви повезет туда национальную команду, и, думаю, это хорошо скажется на подготовке российской сборной.

– Как оцениваете выступление девушек в Мировой серии по регби-7? (После трех этапов занимают 7-е место, в прошлом году финишировали на 6-м месте).

– Девушки всегда показывают фантастический результат. Мое честное мнение, они играют сильнее, чем ребята. Они работают в режиме круглогодичной подготовки. Мы должны понимать, что эта модель хороша, но все-таки должен быть хороший дублирующий состав, который может их подменять. Круглый год жить на сборах – девушкам тяжело. Относиться к ним надо не просто как к спортсменам, но и как к людям. У них должна быть личная жизнь, они должны видеться с семьями. Они не должны быть просто изолированной командой, которая всю жизнь тренируется. Но они большие молодцы. Российская сборная – команда мирового класса.

– Мужчины не принимают участия в мировой серии, чем сейчас занимается команда. Как готовится? В каких турнирах будет принимать участие?

– Команда фактически собрана с нуля. Всех игроков регби-7 забирают играть в регби-15 – это ахиллесова пята нашего регби. Надо прийти к тому, что это будет разъединено. Уже сейчас две разные дисциплины, мы понимаем, что это неизбежно. Мы должны наладить подготовку «семерки» до тех стандартов, которые диктует мировая серия. Мы берем австралийские тесты, и когда смотрим на них, понимаем, что нам есть над чем работать. Уровень российских игроков должен соответствовать мировой серии.

– Как ФРР будет освещать Кубок мира? Планируются ли выставочные матчи, розыгрыши билетов в Японию, встречи игроков с болельщиками?

– Федерация ведет большую работу с целью формирования группы и сторонников регби, которые поедут в Японию. Все больше и больше людей, интересующихся регби, ездят на мировую серию. Мы стараемся привлечь людей на международные матчи в России. Весной мы будем проводить Европейский кубок чемпионов в Санкт-Петербурге. Этот город набирает большой вес в плане регби. Надеемся, что этот турнир станет большим шоу.

В прошлом году мы получили более 14 тысяч зрителей за два дня в Санкт-Петербурге. Так много на регби еще не проходило. Мы видим, что интерес растет. Популяризация растет в школах. Мы решили, что должна быть создана эффективная студенческая регбийная лига. Вопрос этот давно назрел. Студенты сами объединяются, сами играют.

Регби-7 – динамичный вид спорт, к тому же еще олимпийский вид программы. В Сочи на форуме мы видим много губернаторов, для которых важна поддержка олимпийских видов спорта.

– А что со стадионами? Планируется ли завершение строительства стадиона в Монино и реконструкция стадиона «Слава» в Москве?

– Этот вопрос обсуждался на совете. Реконструкция стадиона в Монино перешло в завершающуюся фазу. «Слава» – легендарное место. Необходимо искать ресурсы и уделять больше внимание этому месту. В Санкт-Петербурге регби впервые с окраины переместилось в центр города. Когда «Нарвская застава» выиграла Кубок России и привезла его в Петербург, мы устроили встречу в спорткомитете, пригласили врио губернатора. Когда нас спросили: «Ребят, а ваш дом где?». А мы играли на окраине далеко, нам сказали, что с футболистами тяжело конкурировать, но теперь играем в центре.

– Регби – затратный вид спорта. Сложно рассчитывать только на господдержку. Существуют ли какие-нибудь инвестиции со стороны частного бизнеса?

– Сначала мы начали как компания финансировать «Нарвскую заставу». Мы начали разбираться в организационной структуре. Этот процесс пошел. Мы привлекли зарубежных специалистов. После того, как команда показала первый успех – мы пришли в администрацию Санкт-Петербурга и сказали: «Смотрите, у нас есть команда мастеров. Не так много в городе, помимо футбола и хоккея, мастеров». Мы обратились за субсидией, нам спортивный комитет ее выделил. Покрыл затраты на проезд и проживание. Мы получили грант президента на развитие школьного регби. Сейчас мы можем на равных говорить с городом о развитии команды.

Мы посчитали, что нам надо сделать сильный чемпионат России. Не будет сильного чемпионата страны – не будет ничего. Для того, чтобы он был сильным нужно, чтобы как минимум два клуба выступали на международных турнирах – в Австралии, в Южной Африке и так далее. Они должны всегда иметь игровую практику с ведущими клубами мира. В прошлом году мы это начали – «Нарвская застава» поехала в Кению. Сборная России сейчас улетела на подготовку в ЮАР, потом команда едет в Фиджи.

– Я был в Кардифе на матче регбийном, где на трибунах было 90 тысяч человек. Вы верите, что в России регби наберет такую же популярность как, например, в Уэльсе?

– Если бы хоть 1/10 часть тех денег, что тратится на футбол, мы направили на продвижение регби – эффекта было бы не меньше. Если вы посмотрите, какое количество населения болеет за регби – то это второй по популярности вид спорта в мире. В том полушарии – в Южном.

Аудиоверсия интервью доступна по ссылке.

Напомним, что в Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. «Советский спорт» является генеральным информационным партнером спортивной программы форума.