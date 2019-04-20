Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии

Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии.
На групповом этапе россиянки проиграли команде Франции (10:33), сыграли вничью с Новой Зеландией (17:17) и обыграли Японию (28:21).
Таким образом, сборная России заняла третье место в группе А и в четвертьфинале турнира сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 21 апреля.
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