Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии - Советский спорт
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20 апреля 2019 13:26РегбиСметанникова Дарья

Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии

В Японии проходит этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд.

Женская сборная России по регби-7 пробилась в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии.

На групповом этапе россиянки проиграли команде Франции (10:33), сыграли вничью с Новой Зеландией (17:17) и обыграли Японию (28:21).

Таким образом, сборная России заняла третье место в группе А и в четвертьфинале турнира сыграет с Канадой. Матч состоится в воскресенье, 21 апреля.

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