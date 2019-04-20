Российские регбистки вышли в четвертьфинал этапа Мировой серии в Японии

Алистар Оверим: Олейник всегда устраивает шоу, но я приехал в Россию, чтобы избить его Голландский боец ММА уверен в своей победе над Алексеем Олейником.

А у фигуристов бывает командная тактика? На ЧМ для сборных она должна быть! Перед началом командного чемпионата мира, который стартует в четверг утром, задаемся необычным вопросом: возможна ли коллективная тактика в этом виде спорта?

Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнира Мария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?

Пента-трик Эмери «Спартаку» на день рождения. Вот это рекорд! Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери пятый раз в карьере вышел в полуфинал Лиги Европы. Денису Черышеву явно не повезло.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.

У кого полотенце вместо мозга? Конор и Хабиб: кто кого переоскорбит Главный редактор рассуждает о вражде между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым.

«Арсенал» победил «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ. Италии больше нет в еврокубках Ляказет положил сумасшедший гол со штрафного (обязательно зайдите и посмотрите)!

«Идем по пути ЦСКА – возьмем Кубок через год»: Эмоции игроков «Авангарда» после поражения в финале Эмоции хоккеистов омского клуба после поражения в финале Кубка Гагарина.

Аномалия в НХЛ! Впервые в истории победители конференций вылетели в первом раунде «Торонто» вышел вперед в серии с «Бостоном», а «Колорадо» высадил из поезда Кубка Стэнли победителя Запада – «Калгари». Подробнее об этом – в обзоре НХЛ.

UFC в Санкт-Петербурге. Бой Штыркова отменен, Олейник сразится с Оверимом. Онлайн Сегодня в Санкт-Петербурге в СК "Юбилейный" пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

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