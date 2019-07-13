Российские регбистки с победы начали отбор на Олимпиаду В Казани Россия разгромила Швецию.

Женская сборная России по регби-7 разгромила Швецию (29:0) в своем первом матче группового этапа европейского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани.

Результативные попытки на счету Алены Михальцовой, Кристины Серединой, Дарьи Лушиной, Марины Мясниковой и Дарьи Норициной. На счету Лушиной также две реализации.

Также на групповом этапе сборная России сыграет в субботу с Германией и Англией. Всего в турнире в Казани участвуют 12 команд.

Попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.

Казань

Европейский квалификационный олимпийский турнир

Женщины

Групповой этап

Группа B

1-й тур

Англия – Германия – 59:0

Россия – Швеция – 29:0