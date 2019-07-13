Российские регбистки с победы начали отбор на Олимпиаду

Женская сборная России по регби-7 разгромила Швецию (29:0) в своем первом матче группового этапа европейского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани.
Результативные попытки на счету Алены Михальцовой, Кристины Серединой, Дарьи Лушиной, Марины Мясниковой и Дарьи Норициной. На счету Лушиной также две реализации.
Также на групповом этапе сборная России сыграет в субботу с Германией и Англией. Всего в турнире в Казани участвуют 12 команд.
Попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.
Казань
Европейский квалификационный олимпийский турнир
Женщины
Групповой этап
Группа B
1-й тур
Англия – Германия – 59:0
Россия – Швеция – 29:0
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