Российские регбистки вышли в четвертьфинал европейской квалификации на Олимпиаду

Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 55:0 в пользу сборной России.
Таким образом, благодаря двум победам российская команда гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.
В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Англии, которая также одержала две победы - над Германией (59:0) и Швецией (50:0).
Добавим, что попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.
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