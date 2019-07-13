Российские регбистки вышли в четвертьфинал европейской квалификации на Олимпиаду Женская сборная России по регби-7 разгромила Германию во втором матче группового этапа европейского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 55:0 в пользу сборной России.

Таким образом, благодаря двум победам российская команда гарантировала себе выход в четвертьфинал турнира.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Англии, которая также одержала две победы - над Германией (59:0) и Швецией (50:0).

Добавим, что попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.