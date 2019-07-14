Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира на Олимпиаду - Советский спорт
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14 июля 2019 12:03Регби

Российские регбистки вышли в полуфинал отборочного турнира на Олимпиаду

Российские регбистки обыграли команду Италии в четвертьфинальном матче европейского отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 44:0 в пользу сборной России.

Соперником нашей команды в полуфинале турнира станет сборная Испании, обыгравшая ранее команду Польши (17:14).

В другом полуфинале встретятся сборные Англии и Франции.

Добавим, что попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.

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