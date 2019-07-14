Российские регбистки сыграют с Англией в финале отборочного турнира на Олимпиаду

Встреча прошла на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счетом 12:5 в пользу сборной России.
В другом полуфинале сборная Англии обыграла команду Франции со счетом 14:12.
Добавим, что попадание на Олимпиаду в Токио обеспечит себе победитель турнира. А сборные, занявшие второе и третье места, сыграют в межконтинентальной квалификации.
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