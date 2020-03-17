Все регбийные турниры в России отменены Соревнования не будут проводиться до 20 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Турниры по регби в России временно приостановлены. Об этом объявила Федерация регби РФ.

Все турниры остановлены до 20 апреля. Кроме того, отменены учебно-тренировочные сборы национальных команд.

«С 20 апреля 2020 года и до особых распоряжений Правительства и Министерства спорта России разрешить планирование учебно-тренировочных сборов национальных команд России по регби, регби-7, регби-пляжному и регби на снегу только на спортивных базах Минспорта России», — говорится в заявлении.

Из-за эпидемии соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.