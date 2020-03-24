Итальянский регбист 13 часов работал водителем скорой помощи Таким образом он помогал врачам справиться с пандемией коронавируса.

Итальянский регбист Максим Мбанда на протяжении 13-ти часов работал водителем скорой помощи. Итальянские больницы переполнены, а число умерших растет. В связи с этим Мбанда решил записаться в добровольцы и помочь в борьбе с коронавирусом.

«Когда регби отменили, я подумал, как я могу помочь, если у меня нет медицинского образования? Я начал работать восемь дней назад. Перевожу пациентов с положительным диагнозом из одной местной больницы в другую, помогаю с носилками. Если нужно помочь с теми, кто на коляске, я держу кислород. <...> Если бы люди увидели то, что я вижу в больницах, больше не было бы очереди перед супермаркетами. Я вижу людей всех возрастов, на респираторах, на кислороде; врачи и медсестры работают по 20 или 22 часа в сутки», приводит Daily Mail слова Мбанды.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.