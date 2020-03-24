Финал и полуфиналы Кубка европейских чемпионов по регби перенесены Причиной временной отмены соревнований стала вспышка пандемии коронавируса в мире.

Матчи финала и полуфиналов Кубка европейских чемпионов по регби перенесены на неопределенный срок.

Об этом говорится на сайте Европейского профессионального клубного регби (EPCR). Причина все та же — коронавирус.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.