Старт регбийного сезона в России отложен до 27 мая Ситуация связана с распространением пандемии коронавируса в мире.

Федерация регби России сообщила об изменении расписания в календаре проведения всероссийских и международных соревнований на территории РФ. Они начнутся не ранее 27 мая из-за пандемии коронавируса.

«Федерация регби России приняла следующие немедленные к исполнению сотрудниками, клубами и региональными федерациями меры по предотвращению дальнейшего распространения вируса: перенести (в случае невозможности переноса — отменить) все региональные, межрегиональные и всероссийские соревнования по регби, регби-7, регби пляжному и регби на снегу, запланированные в срок до 27 мая 2020 года», - говорится в сообщении пресс-службы ФРР.

Соревнования по различным видам спорта отменяются по всему миру. В лучшем случае, они проходят без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Пандемия распространилась по всему миру. Заразились десятки тысяч человек, счет умерших исчисляется тысячами.