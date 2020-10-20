Гендиректор «Фили»: Надеюсь, что «Гандбол-Арена» не будет построена на месте нашего комплекса

Ранее появилась информация, что председатель попечительского совета Федерации гандбола России, а также генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что организация планирует построить спортивный комплекс «Гандбол-Арена» на восемь тысяч зрителей в Филях.

– Я очень надеюсь, что речь идет не про территорию спортивного комплекса «Фили» и регбийного поля, а про прилегающую территорию к заводу, где сейчас находится парковая зона. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай, поэтому мы уже обратились к председателю Высшего совета регби с просьбой обратить внимание на эту ситуацию, – заявил Лыско News.ru.