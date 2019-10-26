Ан успеет вернуться до исполкома WADA. Стартует большой белый сезон

Де-юре сезон открылся еще в конце августа-начале сентября, когда по сложившийся за последние годы традиции прошел «вынесенный» этап КМ по фристайлу и сноуборду в Новой Зеландии. Там как раз зима заканчивалась - ну, антиподы, что с них взять? Хотя наши спортсмены приняли в экзотическом турнире кое-какое участие и даже побывали на пьедестале: 19-летняя фристайлистка Валерия Демидова заняла третье место в хаф-пайпе.

Но то было полтора месяца назад - и с тех пор ни гу-гу. Настоящая спортивная зима начнется в субботу в австрийском Зольдене, где горнолыжницы выйдут на старт гигантского слалома. Что же до российского интереса, то для нас полноценной отправной точкой должно стать 1 ноября, когда в Солт-Лейк-Сити стартует первый этап КМ по шорт-треку. Там ожидается возвращение на мировую арену самого Виктора Ана!

Напомню, что 6-кратный олимпийский чемпион не выступал более полутора лет - с тех пор, как его не допустили на Игры-2018 в родной Корее. Прошлой осенью Ан объявил, что завершает карьеру, но в конце зимы передумал. Потом еще были слухи, что его настойчиво зовут тренировать китайцев перед пекинской Олимпиадой-2022.

Так или иначе, в сентябре нынешнего года Ан приехал не в Китай, а в Россию, и даже выиграл километровую дистанцию на Открытом Кубке СКР в Коломне. Наряду с другими нашими звездами – Семеном Елистратовым, Ольгой Просвирновой, Екатериной Ефременковой – он включен в состав сборной на два заокеанских этапа КМ в США и Монреале. Ни в коем случае не жду немедленных чудес от 34-летнего ветерана, но последить за его очередной «попыткой реинкарнации» будет, согласитесь, крайне любопытно. А вдруг?..

Шорт-трек с Аном - наша единственная ударная сила, которая успеет проскочить с началом международного сезона до исполкома WADA. Он запланирован на 4 ноября и может, как уже миллион раз было сказано-написано, иметь для российского спорта катастрофические последствия. Хотя с другой стороны, возможные санкции грозят прежде всего нашему участию в ближайшей, летней Олимпиаде 2020-го. До зимних же Игр в Пекине еще достаточно далеко, за два с лишним года многое может измениться в ту или иную сторону.

Судить о том, как решения WADA повлияют на допуск россиян к обычным соревнованиям калибра Кубков мира, сейчас довольно сложно. Апокалиптический вариант, при котором нас выгонят сразу и отовсюду (включая, например, фигуристок), я, если честно, представляю с трудом. Куда вероятнее, что зимний сезон-2019/20 у России в том или ином виде все-таки будет. А гадать, в каком именно, – занятие малоперспективное. Все равно, что тыкать пальцем в небо.

Единственное, что стоит сделать заранее, - выделить два ключевых для нас КМ. Во-первых, биатлонный – просто потому, что это биатлон, а во-вторых, лыжный. Очень хочется посмотреть, как Александр Большунов и Сергей Устюгов продолжат погоню за норвежцами после обидного, сплошь серебряного прошлого сезона. У скандинавов, кстати, есть кое-какие свежие проблемы. Йоханнес Клэбо в сентябре травмировал палец на ноге, а Мартин-Йонсруд Сундбю вообще прервал тренировочный сбор и уехал домой - в свои 35 он уже не в состоянии переносить прежние нагрузки.

12 ЗИМНИХ КУБКОВ МИРА-2019/20 ПО ОЛИМПИЙСКИМ ВИДАМ СПОРТА

Горные лыжи

Сроки КМ: 26.10-22.03.

Этапы в России: 1-2.02, Сочи (скоростной спуск и супергигант, женщины).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Марсель Хиршер (Австрия)… 81.Павел Трихичев (Россия). Женщины. 1.Микаэла Шифрин (США)… 127.Юлия Плешкова (Россия).

Шорт-трек

Сроки КМ (6 этапов): 1.11-8.12, 7-16.02.

Чемпионат мира: 13-15.03, Сеул (Корея).

Чемпионат Европы: 24-26.01, Дебрецен (Венгрия).

В Кубке мира-2018/19 общий зачет не разыгрывался.

Сноуборд

Сроки КМ: 23-24.08, 2.11-21.03

Этапы в России: 7-8.12, Магнитогорск (параллельный слалом, параллельный гигантский слалом).

Общий зачет КМ-2018/19. Слалом. Мужчины. 1.Андрей Соболев (Россия)… 4.Дмитрий Логинов (Россия). Женщины. 1.Эстер Ледечка (Чехия)… 8.Наталья Соболева (Россия). Борд-кросс. Мужчины. Алессандро Хаммерле (Австрия)… 55.Даниил Дилман (Россия). Женщины. 1.Ева Самкова (Чехия)… 11.Кристина Пауль (Россия). Биг-эйр+хаф-пайп+слоупстайл. Мужчины. 1.Крис Корнинг (США)… 34.Никита Автанеев (Россия). Женщины. 1.Мияби Оницука (Япония)… 44.Екатерина Косова (Россия).

Фристайл

Сроки КМ: 6-7.09, 3.11-21.03.

Этапы в России: 25-26.01 - Москва (акробатика), 22-23.02 - Миасс (ски-кросс), 7-8.03 - Красноярск (могул, акробатика).

Общий зачет КМ-2018/19: Мужчины. 1.Майкл Кингсбери (Канада)… 12.Максим Буров (Россия). Женщины. 1.Перрен Лаффон (Франция)… 68.Любовь Никитина (Россия).

Коньки

Сроки КМ (6 этапов): 15.11-15.12, 7-8.02, 7-8.03.

Чемпионаты мира: отдельные дистанции - 13-16.02, Солт-Лейк-Сити (США), многоборье – 28.02-1.03, Хамар (Норвегия).

Чемпионат Европы: 10-12.01, Херенвен (Голландия).

В Кубке мира-2018/19 общий зачет не разыгрывался.

Прыжки с трамплина

Сроки КМ: 22.11-22.03.

Этапы в России: 6-8.12 - Нижний Тагил (мужчины), 13-15.03 - Нижний Тагил (женщины), 20-22.03 - Чайковский (женщины).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Риою Кобаяси (Япония)… 12.Евгений Климов (Россия). Женщины. 1.Марен Лундбю (Норвегия)… 13.Лидия Яковлева (Россия).

Сани

Сроки КМ (9 этапов): 23.11-1.03.

Чемпионат мира: 15-16.02, Сочи (Россия).

Чемпионат Европы (в рамках этапа КМ): 18-19.01, Лиллехаммер (Норвегия).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Семен Павличенко (Россия). 2.Роман Репилов (Россия). Женщины. 1.Натали Гайзенбергер (Германия)… 5.Татьяна Иванова (Россия). Двойки. 1.Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия)… 5.Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия). Эстафета. 1.Германия. 2.Россия.

Двоеборье

Сроки КМ (11 этапов): 28.11-15.03.

Общий зачет КМ-2018/19: 1.Ярл-Магнус Рибер (Норвегия)… 46.Эрнест Яхин (Россия).

Лыжи

Сроки КМ (21 этап): 29.11-22.03.

В том числе «Тур де Ски»: 28.12-5.01.

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Йоханнес Клэбо (Норвегия). 2.Александр Большунов (Россия)… 10.Сергей Устюгов (Россия). Женщины. 1.Ингвильд Эстберг (Норвегия). 2.Наталья Непряева (Россия)… 8.Юлия Белорукова (Россия).

Бобслей

Сроки КМ (8 этапов): 29.11-16.02.

Чемпионат мира: 21.02-1.03, Альтенберг (Германия).

Чемпионат Европы (в рамках этапов КМ): 4.01 - Винтерберг (Германия), 14-16.02 - Сигулда (Латвия).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Франческо Фридрих (Германия)… 5.Максим Андрианов (Россия). Женщины. 1.Мариама Яманка (Германия)… 4.Надежда Сергеева (Россия).

Биатлон

Сроки КМ (9 этапов): 30.11-26.01, 2-22.03.

Чемпионат мира: 13-23.02, Антхольц (Италия).

Чемпионат Европы: 26.02-1.03, Отепя (Эстония).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1.Йоханнес Бе (Норвегия). 2.Александр Логинов (Россия). Женщины. 1.Доротея Вирер (Италия)… 14.Екатерина Юрлова-Перхт (Россия).

Скелетон

Сроки КМ (8 этапов): 1.12-16.02.

Чемпионат мира: 27.02-1.03, Альтенберг (Германия).

Чемпионат Европы (в рамках этапа КМ): 15-16.02, Сигулда (Латвия).

Общий зачет КМ-2018/19. Мужчины. 1. Александр Третьяков (Россия)… 4.Никита Трегубов (Россия)… 9. Женщины. 1.Елена Никитина (Россия)… 7.Юлия Канайкина (Россия).