«Каждый день надеюсь, что количество зараженных уменьшается, а оно только увеличивается»

- Мы живем за городом под Новосибирском, дом просторный, так что условия позволяют заниматься спортом, - говорит Юлия. – Мы с моим молодым человеком оборудовали для этого специальный зал, там есть тренажеры.

- В Москве штрафуют, если отошел от дома более чем на 100 метров. У вас с этим пока попроще?

- Мы же за городом живем. А вообще, это правильная мера, чем тщательнее все мы будем соблюдать режим самоизоляции, тем быстрее все это закончится.

- Согласен, но пока число зараженных только растет с каждым днем, особенно в Москве.

- Я каждый день читаю новости про количество зараженных, ну, думаю, все – это уже вершина айсберга, теперь точно пойдет на спад. На следующий день опять читаю – еще больше зараженных.

- Созваниваетесь с родителями, как там у них в Красноярске?

- Тоже сидят на карантине, работы сейчас нет. Выходят только в магазин за продуктами.

- Сейчас люди часами сидят в инете. В вашем инстаграме количество подписчиков прибавилось за время карантина?

- Честно говоря, я за этим пристально не слежу. Сейчас у меня 54 с лишним тысячи подписчиков.

- Уже многие с ума сходят от карантина. Если его продлят еще на месяц. Как будете убивать время?

- Я накупила красок, холсты – буду рисовать. Я очень люблю рисовать. У нас можно спокойно выходить на свой участок и рисовать окрестные пейзажи. Все-таки загородный дом дает больше возможностей для времяпрепровождения. В этом наше преимущество перед теми, кто находится в своих городских квартирах.

- Вы хорошо рисуете?

- Не как профессиональный художник, но вроде бы неплохо получается.

- Сейчас многие на иностранные языки налегают.

- Читаю небольшие рассказы на английском, чтобы не забыть язык.

- Если читаете рассказы, получается, что вы владеете языком гораздо выше среднего уровня.

- Можно и так сказать. Кстати, я очень люблю кино и сериалы. Сейчас благодатное время для просмотра фильмов.

- Порекомендуете нашим читателям что-нибудь?

- Из последнего – сериал «Острые козырьки», снимался в Англии. Думаю, понравится читателям «Советского спорта».