«Зубкова убрали, и российские ребята раскрепостились». Дукурс – о сборной России и сыне Мартинсе

- Нет, не опасаюсь. В Сочи великолепная трасса, там работают прекрасные специалисты. Они приезжают к нам, мы бываем у них – обмениваемся опытом. Это замечательные люди, у нас установились отличные отношения. Но дело в том, что спортсменам для тренировок нужно трассы иногда менять. Чтобы не было привыкания к одной.

- Трасса в Сигулде десятилетиями была родной для многих поколений советских, а затем и российских саночников, бобслеистов и скелетонистов. К Олимпиаде-2014 в Сочи в России построили новую трассу. Опасаетесь, что теперь к вам все реже будут приезжать на сборы российские спортсмены, и вы потеряете хорошие деньги?

В первой части разговора с Дайнисом Дукурсом мы поговорили о пандемии в Латвии. Продолжение беседы – собственно про спорт.

Мартинс - самый титулованный скелетонист в истории: двукратный серебряный призер Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы и восьмикратный обладатель Кубка мира. Первый в истории зимних видов обладатель 9 (!) «Хрустальных глобусов»...

Дайнис Дукурс уже много лет работает директором санно-бобслейной трассы в латвийской Сигулде. Но известен он не этим, а тем, что воспитал двух сыновей, ставших скелетонистами мировой элиты – Мартинса и Томаса.

Теперь после отставки Александра Зубкова (экс-главы Федерации бобслея и скелетона России. - прим. ред.) наши отношения с российскими бобслеистами и скелетонистами заметно улучшились.

- В чем это выражается?

- При Зубкове все спортсмены и тренеры были какие-то зажатые, на контакт шли неохотно. А сейчас раскрепостились, на лицах появились улыбки. Стало приятно общаться и работать вместе.

«ТРЕТЬЯКОВ ОЧЕНЬ СИЛЕН»

- Ваш сын девятый раз выиграл Большой хрустальный глобус. В этой связи хочется спросить: олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков по-прежнему конкурент для Мартинса?

- Александр очень силен, у него огромный опыт. Он умеет хорошо стартовать, и техника у него на высоком уровне. У Саши получилось очень хорошее начало сезона. Только во второй половине Мартинс его обошел. Нет, Саша был и остается нашим главным конкурентом.

Но для меня удивительно, что не пошли дела в этом году у Никиты Трегубова (серебряный призер Игр-2018. – прим. ред.). Перспективный парень, хотя сезон у Никиты не задался, он тоже очень сильный конкурент для нас.

- У нас есть Елена Никитина, другие перспективные девушки. Почему в Латвии нет хороших скелетонисток?

- Были девушки, я с ними работал. Но затем их взял другой тренер из юниорской команды, и что-то там пошло не так. А вообще, с девушками трудно работать. С ними нужно по-другому разговаривать, они мыслят не так, как мы, мужчины.

А что касается Никитиной, она очень сильная спортсменка, у нее просто фантастический старт.

- Елена в соцсетях вывешивает фотографии в купальнике на берегу теплого моря. Достаточно эффектно смотрится.

- Что тут говорить: она красавица, с прекрасной стройной фигурой! И при этом классная спортсменка.

- Хотел узнать ваше мнение по поводу родственного вида спорта. Прошлый сезон завершился полным триумфом российских саночников. Закономерно?

- Абсолютно! В России очень хорошая школа, в том числе, по подготовке резервов. В прошлом году сборную России возглавил Сергей Чудинов. Это очень хороший выбор российской федерации бобслея и скелетона. Плюс вокруг него опытная команда – один Альберт Демченко чего стоит!

Когда-то немцы создали в санях настоящую машину. Я имею в виду все вместе – спортсменов, тренеров, базы, технику. Сейчас в России создана такая же машина по завоеванию медалей в санном спорте. И она уже опережает немецкую, которая сбавила обороты.

«МАРТИНС УСТУПИЛ ЛУСИСУ В КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ ЛАТВИИ»

- Латвия маленькая страна. Навскидку перечислим главных национальных героев: Хельмут Балдерис, Валдис Валтерс, Артур Ирбе... Какое место в этом списке занимает Мартинс?

- Мартинса нужно подальше отодвинуть в этом списке. Например, Раймонда Паулса знают далеко за пределами границ Латвии. А скелетон не очень популярен в мире, поэтому Мартинс больше известен в пределах Латвии. Валдис Валтерс - великий баскетболист. А есть еще хоккеисты Сандис Озолиньш, Артур Ирбе, которого вы уже упомянули. Озолиньш, кстати, родом из Сигулды.

Нет, мы с Мартинсом, наверное, в первой сотне.

- Вы скромничаете…

- Недавно был опрос - кто лучший спортсмен Латвии в истории. Мартинс вышел в полуфинал, но уступил там великому легкоатлету Янису Лусису, олимпийскому чемпиону Мехико-1968 в метании копья. Через четыре года на Олимпиаде в Мюнхене Лусис добавил к золоту серебряную медаль.

Так что, Мартинс уступил достойному сопернику. Кто победил? Честно говоря, не знаю, я не следил за конкурсом. Когда Мартинс вышел в полуфинал, мне об этом рассказали коллеги. Понятно, что это субъективный конкурс. Молодежь, которая сейчас живет в интернете, вряд ли знает, кто такой Лусис.

Но все же не без гордости могу сказать, что наша семья завоевала в общей сложности 108 медалей этапов Кубка мира, из них более 50 золотых.