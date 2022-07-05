Украинский скелетонист призвал отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич призвал отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований.

«Откуда у российских спортсменов деньги? От правительства. Даже без флага они представляют свою страну своим именем. Все знают, что это Россия. Я считаю, что все российские спортсмены должны быть отстранены от международного спорта», - приводит слова Гераскевича The Guardian.

Напомним, 8 апреля стало известно о том, что Федерации санного спорта России удалось восстановится в своих правах и добиться отмены санкций в отношении российских спортсменов, чтобы они могли принимать участие в международных соревнования.

Позднее свой международный статус восстановила и Федерации бобслея России.