Елена Никитина: Мартинс Дукурс сказал: «Лена, соберись!» Вот я и собралась

Наша федерация приложила немало усилий, чтобы привлечь его к работе со сборной России. Очень важно, когда сам производитель техники работает со спортсменами.

– Новую технику с собой привез новый главный тренер сборной России немец Дирк Маченц? – Да, Дирк очень известный в мире специалист, много лет был главным тренером сборной Германии. Он ведь не только отличный тренер, но и сам изготавливает скелетоны.

– Второе место можно назвать удачным началом сезона? – У нас сейчас новая техника, новый тренер. Потихоньку команда привыкает к этой технике, мы ее тестируем. Пока не сказала бы, что у нас хорошие результаты.

– Елена, вы сменили имидж – стали блондинкой. – Это я летом покрасилась. У меня русые волосы были, давно хотела стать блондинкой, и вот решила – пора.

– Как с ним общаетесь?

– На английском, нормально друг друга понимаем.

– Как можно охарактеризовать ваш английский – это средне-приличный уровень?

– Скорее, средний, чем приличный, – смеется Елена.

– Перейдем к соревнованиям. Расскажите, как все проходило?

– После первого старта я была девятой. Нам тренеры перед выездом в Сигулду говорили: «Ребята, пока не обращайте внимание на результаты. Сейчас важно протестировать новую технику на нескольких трассах, чтобы в конце сезона, к чемпионату мира быть уверенными в себе».

Поэтому мы отнеслись к стартам в Сигулде, как к тренировкам в максимально боевых условиях. Но после того как я заняла девятое место, разозлилась – хотелось занимать места, к которым привыкла.

– Финишировать в первой десятке лучших скелетонистов мира – это разве плохо?

– Это давно было – когда радовались попаданию в десятку. Сейчас я должна бороться только за первые места. Уже второму не так радуюсь. Но повторю: сейчас важнее привыкнуть к новой технике.

«ВСЕ БЫЛИ В ШОКЕ – ДАВНО Я НЕ ЗАНИМАЛА ДЕВЯТЫЕ МЕСТА»



– Наши бобслеисты тоже находились в Сигулде, у некоторых был обнаружен коронавирус. Вы ведь отдельно от них жили, это спасло скелетонистов от карантина?

– Да, именно это. Мы с бобслеистами не общались, поэтому у наших ребят и девчонок все тесты отрицательные.

– Как проходила сдача тестов?

– Тесты брали представители международной федерации. Здесь, в Сигулде, есть лаборатория. Утром сдаешь тест – к вечеру уже готов результат. Очень удобно. Не нужно ждать по несколько дней. Порой, сдавали по три теста в день.

– Какие меры предосторожности действовали на этом этапе?

– Меры были очень строгие. Даже на старт мы выходили в маске. Когда надевали шлем – маску снимали. Приезжали на финиш – сразу опять надевали маску.

– Вы общаетесь с братьями Дукурсами? Кто-то из них вас поздравил со вторым местом?

– Да, мы отлично общаемся. Я их поздравляю, они меня поздравляют. Мартинс после моего девятого места сказал: «Это что такое?! Лена, соберись». Ну, я и собралась – стала второй. После этого Мартинс и его брат Томас говорят: «Ну, вот, уже лучше».

– Много было поздравлений?

– Много. Потому что после первого старта все были в шоке – давно я не занимала девятые места. После второго все немного взбодрились.

Потом Никита Трегубов стал четвертым. Уже что-то – привыкаем понемногу к новой технике. Теперь едем дальше в Европу, следующий этап в Инсбруке.

– Далеко не все страны сейчас открыты. Как будете добираться?

– Из Риги летим в Мюнхен, оттуда на машине в Инсбрук.

Кубок мира. Сигулда (Латвия). Женщины. Второй этап

Итоговое положение (сумма двух спусков). 1. Жанин Флок (Австрия) – 1.42,93 (51,47+51,46). 2. Елена Никитина (Россия) – 1.43,58 (51,78+51,80). 3. Кимберли Бос (Нидерланды) и Тина Херманн (Германия) – по 1.43,73 (51,88+51,85 и 51,98+51,75)... 9. Юлия Канакина – 1.44,45 (52,38+52,07)... 15. Алёна Фролова (обе – Россия) – 1.45,44 (52,73+52,71).

Общий зачет (после двух стартов). 1. Жанин Флок (Австрия) – 450 очков. 2. Кимберли Бос (Нидерланды) – 410. 3. Тина Херманн (Германия) – 368. 4. Елена Никитина – 362... 11. Юлия Канакина – 288... 15. Алёна Фролова (все – Россия) – 208.