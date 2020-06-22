«Всего за время пандемии заболели 1111 человек, умерли – 30». Дайнис Дукурс – об эпидемии в Латвии

Дайнис, в прошлом бобслеист, уже много лет является директором санно-бобслейной трассы в латвийской Сигулде. Но известен он не этим, а тем, что воспитал двух сыновей, ставших скелетонистами из мировой элиты – Мартинса и Томаса.

Младший – Мартинс, вообще, видимо, самый титулованный скелетонист в истории: двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы и восьмикратный обладатель Кубка мира. Первый в истории зимних видов обладатель 9 (!) Хрустальных глобусов.

Разговор с Дайнисом Дукурсом получился обстоятельным. Поэтому мы разбили его на две части. В первой поговорили про пандемию, ее публикуем сегодня, во второй уже собственно про спорт. Ее вы сможет прочитать завтра на нашем сайте.

– Пандемия в Латвии пошла на спад?

– Да, все уже понемногу открывается, – говорит Дайнис Дукурс. – Среди всех балтийских стран Латвия прошла пандемию наиболее безболезненно. За все время эпидемии заболели 1111 человек, умерли 30 человек (данные на 20 июня. – Прим. ред.). Это очень немного. Но за все это время я ни разу не надевал маску. Мы живем в небольшом городке Сигулде, население 12 тысяч жителей, это в 50 километрах от Риги. У нас было все достаточно спокойно.

– По домам сидели в изоляции?

– Нет, на трассе мы не прерывали работу. В первые дни эпидемии в конце марта старались рассредоточиться, чтобы минимизировать контакты между работниками. Кто-то трудился наверху трассы, кто-то – внизу. На нашем комплексе всегда есть работа. В межсезонье самое время подлатать трассу.