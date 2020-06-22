«Всего за время пандемии заболели 1111 человек, умерли – 30». Дайнис Дукурс – об эпидемии в Латвии

Дайнис, в прошлом бобслеист, уже много лет является директором санно-бобслейной трассы в латвийской Сигулде. Но известен он не этим, а тем, что воспитал двух сыновей, ставших скелетонистами из мировой элиты – Мартинса и Томаса.
Младший – Мартинс, вообще, видимо, самый титулованный скелетонист в истории: двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, шестикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы и восьмикратный обладатель Кубка мира. Первый в истории зимних видов обладатель 9 (!) Хрустальных глобусов.
Разговор с Дайнисом Дукурсом получился обстоятельным. Поэтому мы разбили его на две части. В первой поговорили про пандемию, ее публикуем сегодня, во второй уже собственно про спорт. Ее вы сможет прочитать завтра на нашем сайте.
– Пандемия в Латвии пошла на спад?
– Да, все уже понемногу открывается, – говорит Дайнис Дукурс. – Среди всех балтийских стран Латвия прошла пандемию наиболее безболезненно. За все время эпидемии заболели 1111 человек, умерли 30 человек (данные на 20 июня. – Прим. ред.). Это очень немного. Но за все это время я ни разу не надевал маску. Мы живем в небольшом городке Сигулде, население 12 тысяч жителей, это в 50 километрах от Риги. У нас было все достаточно спокойно.
– По домам сидели в изоляции?
– Нет, на трассе мы не прерывали работу. В первые дни эпидемии в конце марта старались рассредоточиться, чтобы минимизировать контакты между работниками. Кто-то трудился наверху трассы, кто-то – внизу. На нашем комплексе всегда есть работа. В межсезонье самое время подлатать трассу.
И за все это время никто из наших сотрудников не заболел, поэтому мы постепенно облегчали меры
– Почему Латвия с такими маленькими потерями перенесла пандемию?
– Правительство своевременно ввело карантин, а жители у нас очень дисциплинированные. В транспорте, в магазинах все использовали маски. Кстати, очень быстро вернули домой наших граждан, которые находились за границей. Это помогло избежать второй волны.
– Но экономика встала?
– Конечно, многое было закрыто, однако экономические связи между странами Балтии не прерывались – грузовые фуры ходили во всем трем странам. Паромное сообщение со странами Скандинавии также не прерывалось – паромы ходили из Вентспилса, а также из Таллина.
– В странах Балтии были большие штрафы за нарушение режима. Например, как рассказывал Римас Куртинайтис, в Литве за появление на улице без маски штрафовали на 250 евро. Как с этим в Латвии?
– У нас не было единой сетки штрафов. Каждое самоуправление устанавливал наказание по своему усмотрению. Знаю, что у нас хотели оштрафовать на 400 евро за то, что в машине было четыре человека, но люди сказали, что они живут в одном доме и вместе возвращались из магазина. В общем, штраф оспорили. Полиция следила, чтобы люди не собирались группами на улице.
Вы знаете, у нас в конце осени на сборах были российские спортсмены, многие сильно кашляли. У меня тоже был в начале зимы кашель. Но в то время мы еще ничего не знали про коронавирус. Сейчас я думаю, что мы прошли болезнь еще тогда, но в легкой форме.
– Как спортсмены поддерживали форму?
– Наши спортсмены тренировались на улице. А в начале июня уже отрыли спортивные комплексы.