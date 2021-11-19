В Кировске стартовала «Хибинская гонка» – первые в новом сезоне соревнования FIS

В ходе церемонии открытия соревнований их участников, тренеров и болельщиков через видеообращение поприветствовала президент Федерации лыжных гонок России, четырнадцатикратная чемпионка мира Елена Вяльбе.

- Я от всей души поздравляю вас с началом сезона. Стало традицией, что мы открываем сезон в городе Кировске, проводим здесь первые зимние старты. Сегодня я хочу сказать огромное спасибо нашим партнерам – компании «ФосАгро» за все, что она делает для развития лыжных гонок. Всем спортсменам я желаю хороших результатов, чтобы этот старт был ярким и красивым – достойным олимпийского сезона, – сказала в своем видеообращении президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Группа «ФосАгро» традиционно оказывает поддержку Федерации лыжного спорта России. Однако, основной акцент компания делает именно на развитии спортивной инфраструктуры Кировска, которая сегодня позволяет проводить здесь соревнования всероссийского уровня – таких, как «Хибинская гонка» и «Хибинская весна», которая закрывает российский календарь FIS соревнований.

В рамках «Хибинской гонки» пройдут старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.

Победители соревнований, а также их тренеры получат денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд «Хибинской гонки» обеспечили партнеры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

Помимо этого, в дни проведения гонки состоятся мастер-классы для воспитанников спортивных школ Кировска и Апатитов, секции беговых лыж АНО «ДРОЗД – Хибины». Их проведут почетные гости «Хибинской гонки» – легенды советского и российского лыжного спорта: Николай Зимятов, Михаил Девятьяров, Сергей Крянин и Евгений Дементьев.