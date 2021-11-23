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Определились победители и призеры «Хибинской гонки», открывшей соревновательный лыжный сезон

В соревнованиях в Кировске Мурманской области приняли участие более 400 спортсменов-лыжников, представлявших 28 регионов России, а также республику Беларусь и Казахстан
Определились победители и призеры «Хибинской гонки», открывшей соревновательный лыжный сезон
23 ноября 2021 11:12
автор: Сергей Иванов
автор фото: Хибины.com

В рамках соревнований состоялись старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем.

Победителями соревнований в спринте свободным стилем стали Светлана Николаева (Архангельская область, Ярославская область) среди женщин и Сергей Забалуев (Санкт-Петербург) среди мужчин. В индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км лучшей стала Ольга Царева (Республика Коми). Среди мужчин в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км победу одержал Александр Гребенько (Мурманская область). Самым быстрым на дистанции 10 км свободным стилем стал Евгений Кудрявцев (Санкт-Петербург). Среди женщин в гонке свободным стилем на 5 км первое место заняла Ольга Царева (Республика Коми).

Хибины.com

Победитель и призеры "Хибинской гонки"

Победители и призеры «Хибинской гонки», а также их тренеры получили денежные призы в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Призовой фонд соревнований обеспечили партнеры соревнований - компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

Соревнования прошли на лыжном стадионе «Тирвас», трассы которого имеют сертификацию FIS. В последние годы именно в Кировске готовятся к новому сезону юношеские и молодежные сборные России, а также национальные команды из ближнего зарубежья.

С инфраструктурой стадиона во время своего визита в Кировск, который состоялся в дни проведения соревнований, познакомился Министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Бизнес в лице компании «ФосАгро» очень активно включен в развитие спортивной инфраструктуры Кировска, создание социально ориентированных, комфортных условий как для горожан, так и для тех, кто сюда приезжает. Мы сегодня были на стадионе «Тирвас», в молодежно-культурном центре «ДРОЗД» - везде ощущается здоровая энергетика, видно, что люди с удовольствием занимаются спортом, причем, и дети, и взрослые. Я вижу здесь стабильное развитие и очень хорошие перспективы», - отметил Матыцин.

источник: «Советский спорт»
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