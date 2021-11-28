Первый этап КМ: Клебо получил на орехи от Терентьева, а потом сбежал от мороза и Большунова

Главная сенсация этапа состоялась еще в пятницу: 22-летний россиянин Александр Терентьев, прежде не поднимавшийся в личных гонках КМ выше восьмого места, нокаутировал Йоханнеса Клебо на коронной дистанции норвежца – в спринте классическим стилем. Более того: наш лыжник победил Клебо его же собственным оружием: бегом в гору «мельницей», без скольжения!

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ ТЕРЕНТЬЕВ

В середине финального забега рыжий «викинг» совершил неожиданный рывок и оторвался от всех на добрый десяток метров. Казалось, победа у него в кармане, но на последнем подъеме Терентьев включил небывалую скорость и обошел, «как стоячих», второго спринтера Норвегии Эрика Вальнеса, а затем и Клебо. На финишной прямой борьбы уже не было, Терентьев убежал от соперников более, чем на секунду!

Видео можно посмотреть тут.

Таких сокрушительных поражений в спринте Клебо не знал с весны 2018-го. Время от времени ему случалось проигрывать Вальнесу или Большунову, причем оба побеждали Йоханнеса именно здесь, в Руке, на старте сезона. Но там чемпион определялся только на последних метрах, а тут…

Норвежцы были явно ошарашены. Им пришлось признать, что Терентьев «установил новый стандарт скорости», а тренер команды Эрик Носсум заявил, что давно боялся молодого российского лыжника. Ведь и в юниорской, и в молодежной возрастных категориях Терентьев выигрывал в спринте чемпионаты мира.

Он родом из Нарьян-Мара и тренируется у того же наставника, что и Большунов – Юрия Бородавко, которому в день победы Терентьева… исполнился 61 год. Лучшего подарка для тренера придумать было невозможно.

«-18» - СЛИШКОМ ХОЛОДНО ДЛЯ НОРВЕЖСКИХ МУЖЧИН. НО НЕ ДЛЯ ЙОХАУГ

А что же Большунов? Осенью лидер сборной России перенес две подряд операции на челюсти (из-за неправильно поставленной старой пломбы воспалилась десна) и пока лишь набирает форму, но этот процесс идет быстро, Александр прибавляет буквально с каждой гонкой. В спринте он выбыл в четвертьфинале, угодив в один забег с Сергеем Устюговым и Глебом Ретивых, зато на следующий день уже взял бронзу в классической «разделке».

Ее победителем ожидаемо стал хозяин трассы Иво Нисканен, на 14 секунд опередивший Большунова и на 8 - серебряного призера Алексея Червоткина. В топ-8 попали пятеро наших, а норвежцы опять остались ни с чем: у Вальнеса – «деревянная» медаль, Клебо показал только девятое время.

Весь уик-энд в Руке стояли морозы порядка «-15». В воскресенье утром температура опустилась еще ниже, за 20-градусную отметку, и гонки преследования оказались под угрозой срыва. Женскую, запланированную на 11.20 утра по местному времени дважды переносили и в итоге провели не до, а после мужской.

Тем не менее, обе гонки состоялись, хотя и не в полном составе. Вся мужская сборная Норвегии и почти вся женская, кроме Терезы Йохауг и Хейди Венг, снялись из-за слишком суровых (по их мнению – но не по правилам регламента) погодных условий – они, дескать, опасались за здоровье спортсменов. Президент нашей лыжной федерации Елена Вяльбе в ответ только пожала плечами: не хотите, как хотите, «-18» - тоже мне, мороз.

ИЗ-ЗА ЗАМЕРЗШЕГО СЕКУНДОМЕРА БОЛЬШУНОВ ОПОЗДАЛ НА СТАРТ

Примеру норвежцев последовал Нисканен, и воскресная гонка превратилась в «выездной чемпионат России». Перед самым стартом у финских организаторов отказал электронный секундомер. Пока его отогревали-реанимировали, лыжникам пришлось бегать туда-сюда и активно разминаться, чтобы не замерзнуть. Многие снова надели куртки, но тут их опять срочно позвали на старт, и некоторые не успели занять свои позиции. Большунов убежал на дистанцию с опозданием секунды в три-четыре, хотя одевал лыжи на ходу, а палки - уже потом, на трассе.

Медали на финише разыграли четверо наших, и Большунов пришел первым – Устюгов пытался навязать ему борьбу на все том же, «терентьевском» подъеме, но на стадионе решил отступить. Для Сергея это серебро стало первой медалью КМ почти за два года, с января 2019-го.

В общем зачете Кубка мира теперь лидируют Большунов и Устюгов. Александр также возглавляет зачет дистанционных гонок, а Терентьев идет первым в спринтерском. Правда, в следующие выходные норвежцы обязательно постараются взять реванш: второй этап пройдет на их трассах в Лиллехаммере.

Лыжи. Кубок мира

Этап 1. Рука (Финляндия)

МУЖЧИНЫ

Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

1. Александр Терентьев (Россия) – 2.31,90

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) – отставание 1,18

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2,13

Глеб Ретивых выбыл в 1/2 финала, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин – в 1/4, Андрей Ларьков, Семен Ардашев, Денис Филимонов (все – Россия) не прошли квалификацию.

Индивидуальная гонка 15 км. Классический стиль

1. Иво Нисканен (Финляндия) – 33.08,6

2. Алексей Червоткин (Россия) – 8,3

3. Александр Большунов (Россия) – 14,1

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 15,2

5. Сергей Устюгов (Россия) – 21,1

6. Илья Семиков (Россия) – 26,0

…8. Иван Якимушкин (Россия) – 29,5

…9. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 41,7

…14. Артем Мальцев (Россия) – 1.12,4

…21. Андрей Ларьков (Россия) – 1.20,4

…29. Александр Бессмертных – 1.37,6

Гонка преследования 15 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) – 35.23,7

2. Сергей Устюгов (Россия) – 0,5

3. Артем Мальцев (Россия) – 0,7

4. Иван Якимушкин (Россия) – 5,3

…6. Илья Семиков (Россия) – 12,7

…8. Алексей Червоткин (Россия) – 50,6

…19. Андрей Ларьков (Россия) – 1.03,8

…50. Александр Бессмертных (Россия) – 3.53,1

Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) – 174

2. Сергей Устюгов (Россия) – 132

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 119

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 118

5. Александр Терентьев (Россия) – 115

6. Алексей Червоткин (Россия) – 112

7. Иво Нисканен (Финляндия) – 100

8. Иван Якимушкин (Россия) – 94

9. Илья Семиков (Россия) – 80

10. Артем Мальцев (Россия) - 78

ЖЕНЩИНЫ

Спринт 1,4 км. Классический стиль. Финал

1. Майя Дальквист (Швеция) – 3.01,81

2. Йоханна Хагстрем (Швеция) – 1,77

3. Майкен Фалла (Норвегия) – 2,02

Наталья Непряева, Юлия Ступак выбыли в 1/2 финала, Татьяна Сорина, Анастамсия Фалеева – в 1/4, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Ольга Кучерук (все – Россия) не прошли квалификацию.

Индивидуальная гонка 10 км. Классический стиль

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 24.29,4

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 13,7

3. Катарина Хенниг (Германия) – 15,2

…8. Татьяна Сорина (Россия) – 45,6

…9. Юлия Ступак (Россия) – 54,7

…15. Наталья Непряева (Россия) – 1.06,0

…21. Лилия Васильева (Россия) – 1.18,9

…32. Яна Кирпиченко (Россия) – 1.51,9

…40. Мария Истомина (Россия) – 2.05,7

…42. Анастасия Рыгалина (Россия) – 2.07,2

Гонка преследования 10 км. Свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 25.56,0

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 7,8

3. Хейди Венг (Норвегия) – 37,9

…12. Наталья Непряева (Россия) – 1.26,1

…17. Лилия Васильева (Россия) – 2.09,4

…24. Мария Истомина (Россия) – 2.46,1

…25. Анастасия Рыгалина (Россия) – 2.47,8

…27. Яна Кирпиченко (Россия) – 3.58,9

Татьяна Сорина, Юлия Ступак (обе – Россия) сошли с дистанции.

Общий зачет Кубка мира

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 220

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 180

3. Криста Пармакоски (Финляндия) – 121

…10. Наталья Непряева (Россия) - 76

Календарь до конца сезона

3-5 декабря. Кубок мира. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия)

11-12 декабря. Кубок мира. Этап 3. Давос (Швейцария)

18-19 декабря. Кубок мира. Этап 4. Дрезден (Германия)

28-29 декабря. Кубок мира. Этап 5. Тур де Ски. Ленцерхайде (Швейцария)

31 декабря-1 января. Кубок мира. Этап 6. Тур де Ски. Оберстдорф (Германия)

3-4 января. Кубок мира. Этап 7. Тур де Ски. Валь-ди-Фиемме (Италия)

14-16 января. Кубок мира. Этап 8. Ле Русс (Франция)

22-23 января. Кубок мира. Этап 9. Планица (Словения)

5-20 февраля. Олимпийские игры. Пекин (Китай)

26-27 февраля. Кубок мира. Этап 10. Лахти (Финляндия)

3 марта. Кубок мира. Этап 11. Драммен (Норвегия)

5-6 марта. Кубок мира. Этап 12. Холменколлен (Норвегия)

11-13 марта. Кубок мира. Этап 13. Фалун (Швеция)

18-20 марта. Кубок мира. Этап 14. Финал. Тюмень (Россия)