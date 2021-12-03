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Спринт в Норвегии: Большунова подрезал финн, Терентьев провалился, Клебо забрал желтую майку

В Лиллехаммере стартовал 2-й этап Кубка мира. Норвежец Йоханнес Клебо одержал победу в коньковом спринте и вышел на первое место в общем зачете. Бывший лидер КМ Александр Большунов и другие россияне в финал не попали.
Спринт в Норвегии: Большунова подрезал финн, Терентьев провалился, Клебо забрал желтую майку
03 декабря 2021 17:39
автор: Лев Тигай
автор фото: FIS

Клебо хотел бойкотировать этап

После великолепного начала в финской Руке, где наши лыжники в минувший уик-энд взяли два золота из трех, второй этап заставил их опуститься с небес на землю. Норвежцы на своей лыжне жаждали реванша – и они его взяли.

Хотя каких-то пару дней назад выступление в Лиллехаммере их лидера находилось под большим вопросом. Йоханнес Клебо разругался с руководством своей лыжной федерации из-за рекламы на форме: в Руке он отказался выступать в комбинезоне с логотипом одного из спонсоров сборной – норвежского телеканала, транслирующего гонки Кубка мира. По мнению Клебо, ситуация, когда он должен давать интервью журналистам компании-спонсора, лишает его независимости.

Приехав в Лиллехаммер, Клебо заявил, что готов сняться с этапа, если его будут принуждать к ношению данной рекламы. Однако в итоге его все-таки заставили это сделать. Вчера на пресс-конференции Йоханнес сказал, что будет бежать, а на все вопросы о том, почему он изменил свою позицию, отвечал односложным «без комментариев».

«Коньком» Терентьев не тянет

Впрочем, реклама рекламой, а на лыжне Клебо сегодня был на голову сильнее всех. Ни в одном из забегов ему не пришлось выкладываться по полной, вплоть до последних метров. В финале Йоханнес начал праздновать победу и приветствовать зрителей метров за 20 до финишной черты – соперники уже были слишком далеко.

А что же наши? В решающем забеге их, увы, не было – даже до полуфинальной стадии добрался один Александр Большунов. Его молодой тезка Терентьев, потрясший всех победой над Клебо в Финляндии, в коньковом спринте смотрелся намного скромнее, чем в классическом неделю назад.

Четвертьфинал Терентьева получился самым медленным и звездных соперников у него там вроде не было, но… Поначалу россиянин лидировал, однако потом его затерли. И на финишной прямой, куда Александр выскочил третьим - то есть, вроде бы с неплохими шансами, - обогнать ему никого не удалось.

«Горчичник» для Вуоринена

Примерно так же, практически без шансов, проиграли свои забеги 1/4 Сергей Устюгов с Глебом Ретивых. А с Большуновым аналогичная история произошла раундом позже. Правда, ему здорово «помог» финн Лаури Воуринен, резко сместившийся к бровке и перекрывший нашему лыжнику дорогу сразу после въезда на стадион. Но ведь боролись-то они уже не за первое место - до этого обоих обошел отнюдь не самый знаменитый швед Маркус Грате.

На финише Вуоринен и Большунов были вторым и третьим соответственно с разницей в 26 сотых в пользу финна. Его блокировку судьи признали неправильной, но дали нарушителю только желтую карточку – предупреждение, которое, как в футболе, приводит к дисквалификации лишь при повторном проступке. В результате Вуоринен благополучно отправился в финал, а Большунов – в раздевалку несолоно хлебавши.

Впрочем, при всей сомнительности подобных правил, шансов против Клебо у Большунова в этот день все равно не было. Видно, что Александр пока не набрал оптимальную форму – последствия двух операций на десне, из-за которых пришлось пропустить часть подготовки, все еще сказываются. Разве что, попав в финал, Болшунов мог сохранить желтую майку лидера общего зачета КМ, которая перешла к Клебо, - тот теперь на 19 очков впереди.

Уже в субботней гонке с раздельного старта вполне может случиться обратная «рокировка» - в пользу Большунова. А вот красную майку лидера спринтерского зачета Клебо у Терентьева отнял, похоже, надолго. Бороться за нее обоими стилями наш вчерашний юниор, похоже, не готов.

Женская сборная России спринт в Лиллехаммере провалила с треском. Даже наши лидеры Наталья Непряева и Юлия Ступак выбыли еще до плей-офф, на стадии квалификации.

Кубок мира. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия)

Спринт 1,6 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.52,48

2. Томас Ларсен (Норвегия) – отставание 0,58

3. Ришар Жюв (Франция) – 0,78

4. Ховард Таугбель (Норвегия) – 2,98

5. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 4,43

6. Маркус Грате (Швеция) – 20,73

Александр Большунов (Россия), Эрик Вальнес (Норвегия) выбыли в 1/2 финала, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (все - Россия), Федерико Пеллегрино (Италия) - в 1/4 финала, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков, Денис Филимонов, Сергей Ардашев (все – Россия), Эмиль Иверсен (Норвегия) не прошли квалификацию.

Зачет Кубка мира. Спринт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 205

2. Александр Терентьев (Россия) – 141

3. Ришар Жюв (Франция) – 125

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 110

…10. Александр Большунов (Россия) - 55

Общий зачет КМ

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 234

2. Александр Большунов (Россия) – 215

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 160

4. Сергей Устюгов (Россия) – 143

5. Александр Терентьев (Россия) – 141

…7. Алексей Червоткин (Россия) - 112

…10. Иван Якимушкин (Россия) - 94

Женщины. Финал

1. Майя Дальквист (Швеция) – 3.14,07

2. Джессика Диггинс (США) – 0,35

3. Тириль Венг (Норвегия) – 0,86

4. Эмма Рибом (Швеция) – 1,68

5. Рози Бреннен (США) – 2,45

6. Анамария Лампич (Словения) – 2,62

Майкен Фалла (Норвегия) выбыла в 1/2 финала, Татьяна Сорина, Христина Мацокина - в 1/4 финала, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Анна Грухвина, Лилия Васильева (все – Россия) не прошли квалификацию.

Общий зачет Кубка мира

1. Майя Дальквист (Швеция) – 227

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 220

3. Тереза Йохауг (Норвегия) – 180

4. Джессика Диггинс (США) – 150

…14. Наталья Непряева (Россия) - 76

Расписание до конца этапа

4 декабря, суббота

12.00 (мск). Раздельный старт 15 км. Мужчины. Свободный стиль

14.00. Раздельный старт 10 км. Женщины. Свободный стиль

5 декабря, воскресенье

11.20. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

31.45. Эстафета 4х5 км. Женщины

источник: «Советский спорт»
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