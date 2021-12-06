Последние эстафеты перед ОИ-2022: мужская сборная – опять позади Клебо, зато женская – впереди всех!

«Недомазанный» Большунов

Эта 20-летняя красавица с Камчатки провела свою первую гонку КМ только нынешней весной. До воскресенья главным достижением Степановой на международной арене было золото в коньковой «разделке» юниорского чемпионата мира-2021. Но в этом же виде программы этапа в Лиллехаммере в субботу она была лишь 17-й. Да и другие россиянки в тот день не блеснули: Наталья Непряева заняла 5-е место, Татьяна Сорина – 8-е, а Юлия Ступак так «встала» на последнем круге, что рухнула на 22-ю строчку итогового протокола.

Мужчины в «разделке» выступили не лучше. Разве что Алексей Червоткин показал четвертое время, недотянув до пьедестала 3,5 секунды. Денис Спицов, Александр Большунов и Иван Якимушкин кучно «приземлились» в середине второго десятка, остальные, включая Сергея Устюгова, улетели в третий. Причем Большунов, лидировавший после половины 15-километровой дистанции, в интервью «Матч ТВ» сетовал на плохое скольжение. Позже промах со смазкой признали и руководители сборной.

Устюгов финишировал в двух десятых от Клебо

На следующий день ошибки сервис-бригады были учтены, лыжи работали прекрасно – и россиянам удалось-таки размочить безмедальный сценарий этапа в Лиллехаммере. В мужской эстафете тренеры решили не выделять первый состав, а равномерно распределить лучших лыжников по обоим квартетам, чтобы проверить побольше кандидатов в олимпийский состав. Ведь до февральских Игр в Пекине эстафет кубковым расписанием больше не предусмотрено.

Норвежцы применили такую же «кадровую политику», и в результате две наших и две их команды приехали на финиш вчетвером, намного впереди всех. По ходу гонки серьезную попытку «побега» предпринял лишь Большунов – он и финн Иво Нисканен на втором этапе оторвались от пелотона на 12 секунд. Но трасса в Лиллехаммере такова, что убежать тут почти невозможно. Те, кто сзади, всегда нагоняют - тем более, супердистанционщики Крюгер и Холунд, которых норвежцы поставили на третьи этапы.

Так что все закончилось как обычно: Йоханнес Клебо приехал на финиш в группе лидеров и без проблем этот финиш выиграл. Устюгов вроде бы навязал скандинаву борьбу на последней прямой – в итоге их разделили две десятые секунды. Но было полное впечатление, что Клебо контролирует ситуацию «от и до». Сергей потом сам признал, что норвежец ему немного поддался, чтобы сохранить видимость интриги.

Первая победа за 17 лет

Зато женская эстафета уж удивила так удивила. Ни Ступак на первом этапе, ни Непряева на втором, ни Сорина на третьем не уступили ни секунды соперницам из Швеции и Норвегии. Хотя Наталье пришлось иметь дело с лидером общего зачета КМ Фридой Карлссон, а Татьяне – с самой Терезой Йохауг. Более того: в конце Сорина даже обошла знаменитую норвежку и первой передала эстафету Степановой!

От которой никто не знал чего ждать. Когда в середине этапа олимпийская чемпионка из Хелена Фоссесхольм взвинтила темп, показалось, что золото вот-вот уедет, однако Степанова с такой же «темной лошадкой» из Швеции Моа Олссон вскоре накатили со спуска и ликвидировали просвет. А на стадионе россиянка, не дожидаясь финишной прямой, сразу сбросила обеих конкуренток мощным спринтерским рывком и пересекла черту в одиночестве – прямо в излюбленном стиле Клебо. Вот это сенсация!

После длительных статистических «раскопок» выяснилось, что женскую эстафету на Кубке мира Россия не выигрывала целых 17 лет – с гонки 2004-го в итальянском Валь-ди-Фиемме. Что же до олимпийских перспектив наших девушек, то называть их фаворитками Пекина, конечно, нельзя (например, у шведок вместо Олссон могла бежать лучшая спринтерша мира Майя Дальквист, если бы она не покинула Лиллехаммер досрочно и не уехала тренироваться на среднегорье в Швейцарию), но медальные шансы теперь очень хорошие. В эстафетной команде появилось последнее, четвертое звено.

Кубок мира. 2-й этап. Лиллехаммер (Норвегия)

Эстафета 4х5 км. Женщины

1. Россия-1 (Ступак, Непряева, Сорина, Степанова) – 54.40,6

2. Швеция-1 (Рибом, Карлссон, Андерссон, Олссон) – отставание 1,1

3. Норвегия-1 (Т.Венг, Х.Венг, Йохауг, Фоссесхольм) – 1,2

4. США – 22,5

5. Финляндия – 22,5

6. Норвегия-2 – 25,3

7. Германия – 40,4

8. Россия-2 (Кирпиченко, Фалеева, Рыгалина, Истомина) – 1.56,5

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

1. Норвегия-1 (Вальнес, Иверсен, Крюгер, Клебо) – 1:14.58,7

2. Россия-2 (Терентьев, Семиков, Мальцев, Устюгов) – 0,2

3. Норвегия-2 (Голберг, Ньенгет, Холунд, Амундсен) – 1,2

4. Россия-1 (Червоткин, Большунов, Спицов, Якимушкин) – 1,4

5. Италия – 55,3

Общий зачет Кубка мира

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 281

2. Александр Большунов (Россия) – 245

3. Эрик Вальнес (Норвегия) – 185

4. Алексей Червоткин (Россия) – 174

5. Сергей Устюгов (Россия) – 170

6. Александр Терентьев (Россия) – 161

Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 340

2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 275

3. Майя Дальквист (Швеция) – 227

4. Рози Бреннен (США) – 222

5. Джессика Диггинс (США) – 175

6. Наталья Непряева (Россия) - 146

Расписание Кубка мира до «Тур де Ски»

3-й этап. Давос (Швейцария)

11 декабря, суббота

16.15 (мск). Спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины

12 декабря, воскресенье

13.40. Индивидуальная гонка 15 км. Свободный стиль. Мужчины

16.00. Индивидуальная гонка 10 км. Свободный стиль. Женщины

4-й этап. Дрезден (Германия)

18 декабря, суббота

13.30. Спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины

19 декабря, воскресенье

14.00. Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины. Финалы