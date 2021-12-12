Устюгов взял бронзу ценой боли в боку, Большунов после простуды не попал в топ-10

ОДИН ПРОТИВ НОРВЕГИИ
Для Устюгова эта медаль стала второй за два дня. Накануне в спринте он был серебряным призером, сразу за Йоханнесом Клэбо. Причем с последнего подъема в финальном забеге наш лыжник уходил явным лидером, но перед поворотом на финишную прямую опрометчиво открыл бровку, чем норвежский гений спринта моментально и воспользовался.
В воскресной «разделке» Устюгов тоже был хорош. Только ему удалось навязать борьбу норвежцам, оккупировавшим пять из шести первых мест в итоговом протоколе. Лучший из «викингов» Симен Крюгер, стартовавший последним в элите под №70, сегодня был вообще вне конкуренции. На каждой отсечке он показывал лучшее время, неумолимо наращивая отрыв, и за два километра до финиша уже «вез» всем полуминуты с лишним.
Устюгов же вел спор за серебро с Хансом-Кристером Холундом. По дистанции разница между ними была минимальной, что давало отличные шансы - ведь финиш у Устюгова намного сильнее. И он действительно выиграл у Холунда несколько секунд, но… Как и в спринте, вперед Сергея опять выскочил ненасытный Клэбо, который за каких-то три минуты до конца гонки шел лишь пятым. Пришлось нашему лыжнику довольствоваться бронзовой наградой.
КОГДА ЖЕ ОНИ С БОЛЬШУНОВЫМ «СПОЮТ ДУЭТОМ»?
Впрочем, Устюгова она вряд ли расстроила. Таких стабильно высоких результатов он не показывал очень давно – чуть ли не с 2017-го, когда стал двукратным чемпионом мира. Плохо другое: по ходу сегодняшней гонки у Сергея возникли боли в боку, от которых он уже не раз страдал в последние годы. После финиша Устюгов констатировал, что теперь ему нужны «таблеточки и диета» - то есть, курс лечения. По словам лыжника, от новогодней многодневки «Тур де Ски» он отказываться не хочет, но все гонки там вряд ли побежит.
А что же нынешний лидер сборной Александр Большунов? У него, к сожалению, тоже нелады со здоровьем, пусть и полегче: простуда, насморк, больное горло. Спринт в субботу Большунов пропустил, а сегодня решил все-таки стартовать (тренер Юрий Бородавно был против), но после пяти километров вровень с лидерами почувствовал, что дальше не потянет, сбросил скорость и доехал в тренировочном темпе, 12-м.
Остальные россияне вновь были не на уровне сборной Норвегии. Что же получается: раньше со скандинавами бодался один Болшунов, теперь попробовал воспрявший Устюгов – и сразу надорвался. Опять им не судьба «спеть дуэтом». Эх-ма…
КЛЭБО УХОДИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ
Тем временем Клэбо отрывается в общем зачете КМ все дальше и дальше. После Давоса его преимущество над Устюговым выросло до 161 очка, а над Большуновым – до двухсот с лишним. И следующий этап тоже должен быть в его пользу: в Дрездене 18 и 19 декабря будет только спринт, личный и командный. Так что двукратный обладатель «Хрустального глобуса» Большунов может вернуть себе желтую майку только в новом году, на изматывающем «Тур де Ски» - если успеет разобраться со своими болячками.
Женская сборная в Давосе не показала ничего внятного. В спринте наши девушки до финала не добрались, а в топ-10 разделки сумела забежать одна 20-летняя Вероника Степанова – та самая, чей финиш в прошлое воскресенье принес России сенсационное золото эстафеты на предыдущем этапе в Лиллехаммере.
КУБОК МИРА
3-й этап. Давос (Швейцария)
Индивидуальная гонка 15 км
Мужчины. Свободный стиль
1. Симен Крюгер (Норвегия) – 32.20,4
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – отставание 22,9
3. Сергей Устюгов (Россия) – 27,2
4. Харальд Амундсен (Норвегия) – 32,0
5. Ханс Холунд (Норвегия) – 33,7
6. Шюр Рете (Норвегия) – 38,3
7. Артем Мальцев (Россия) – 39,4
…9. Иван Якимушкин (Россия) – 52,0
…11. Денис Спицов (Россия) – 1.08,1
…12. Александр Большунов (Россия) – 1.09,7
…13. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.13,1
…17. Алексей Червоткин (Россия) – 1.28,1
…60. Андрей Ларьков (Россия) – 2.53,9
Зачет Кубка мира. Дистанционные гонки
1. Симен Крюгер (Норвегия) – 225
2. Александр Большунов (Россия) – 212
3. Сергей Устюгов (Россия) – 212
4. Алексей Червоткин (Россия) – 188
…6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) - 156
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КМ
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 476
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315
3. Александр Большунов (Россия) – 267
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241
5. Симен Крюгер (Норвегия) – 225
…7. Александр Терентьев (Россия) – 197
…8. Алексей Червоткин (Россия) - 188
Индивидуальная гонка 10 км. Женщины. Свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.40,1
2. Джессика Диггинс (США) – 14,5
3. Фрида Карлссон (Швеция) – 17,1
4. Рози Бреннен (США) – 24,3
5. Хейди Венг (Норвегия) – 26,6
…10. Вероника Степанова (Россия) – 39,2
…13. Татьяна Сорина (Россия) – 46,8
…17. Наталья Непряева (Россия) – 54,5
…22. Анастасия Рыгалина (Россия) – 1.07,5
…33. Юлия Ступак (Россия) – 1.31,0
…35. Лилия Васильева (Россия) – 1.38,1
…38. Евгения Крупицкая (Россия) – 1.44,8
Общий зачет КМ
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 400
2. Тереза Йохауг (Норвегия) – 375
3. Майя Дальквист (Швеция) – 339
4. Рози Бреннен (США) – 328
5. Джессика Диггинс (США) – 267
6. Наталья Непряева (Россия) - 197