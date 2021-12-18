Большунов… не прошел квалификацию в спринте. Что происходит с нашим лучшим лыжником?

Без снега и без Клэбо

Этап в Дрездене – чисто спринтерский и вдобавок городской, лыжня проложена прямо в центре города. Правда, расчет привлечь таким образом публику в данном случае оправдаться не мог: из-за коронавирусных ограничений зрителей на стадион не пускали.

Температура «+6» гонкам тоже не благоприятствовала. Все, что в такую теплынь удалось организатором, это наготовить искусственного снега на маленький и плоский, практически без рельефа 600-метровый круг, который спринтерам в каждом забеге пришлось преодолевать дважды. Естественно, трасса быстро превратилась в кашу.

Но все равно была одинаковой для всех лыжников. Пусть в Германию не приехали некоторые звезды первой величины: лидер Кубка мира Йоханнес Клэбо остался в Швейцарии ради горных тренировок перед Олимпиадой, а Сергей Устюгов, у которого после двух медалей в прошлый уик-энд обострилась старая травма (боли в боку), отправился на сбор в австрийский Зеефельд с доброй половиной сборной России. В Дрезден наши отрядили лишь девять человек: четверых девушек и пятерых парней.

Не хватило девяти сотых

Зато Большунов был в их числе. Предыдущий этап в Давосе у Александра получился скомканным из-за простуды, но перед Дрезденом никаких жалоб на самочувствие от него вроде не поступало. Казалось бы, прекрасный шанс поправить свои дела в общем зачете КМ, где наш обладатель Большого хрустального глобуса успел отстать от Клэбо на 209 очков и вдобавок пропустил вперед Устюгова.

Тем удивительнее стал провал Большунова на немецкой трассе. В квалификации, стартовав одним из первых, под №6, лидер сборной России больше шести секунд проиграл лучшему времени норвежца Ховарда Таугбеля и занял обидное 31-е место – при том, что в четвертьфиналы, с которых начинаются забеги на вылет, попадают тридцать человек. Большунову не хватило каких-то девяти сотых секунды! Почти до конца квалификации его результат оставался 30-м, но под занавес словенец по имени Вили Чрв (№59) выбил-таки Александра из числа участников плей-офф.

Что же случилось? Не приспособился к крутым поворотам на водянистой лыжне? Может и так, хотя для гонщика такого класса оправдание все равно слабенькое. Что-то с Большуновым последнее время не в порядке, все у него наперекосяк. Сначала пропустил часть предсезонной подготовки из-за двух операций на десне, потом простуда, теперь вот квалификацию не прошел… Кстати, до сих пор подобный конфуз в спринте с Сашей бывал всего однажды, в прошлом сезоне в Фалуне - но ведь там-то он упал. В общем, получается не сезон, а какая-то свистопляска – и это за полтора месяца до Олимпиады…

Ретивых выбил Терентьева в 1/2

А что же другие россияне, бежавшие в Дрездене? Глеб Ретивых и Александр Терентьев без проблем дошли до полуфинала, где схлестнулись друг с другом и с парой норвежцев – Сидре Скаром и Эвенгом Нортугом, младшим братом знаменитого Петтера Нортуга. В яростной схватке на последней прямой прямой Ретивых и два скандинава показали одинаковое время с точностью до сотой и втроем отправились в финал, а Терентьев, которому не хватило финишных коридоров, вынужден был завершить борьбу.

На решающий забег сил у Ретивых, увы, не осталось. В начале финала он еще пытался бороться за место впереди, но потом бросил упираться и тихо доехал последним.

Завтра в Дрездене вновь будет коньковый спринт, только не личный, а командный. По предварительной информации, российские тренеры планируют выставить связку Большунов-Ретивых, а Терентьеву дадут отдохнуть.

Кубок мира. 4-й этап. Дрезден (Германия)

Спринт 1,3 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Ховард Таугбель (Норвегия) – 2.15,02

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – отставание 0,15

3. Люка Шаннава (Франция) – 0,68

4. Эвен Нортуг (Норвегия) – 1,22

5. Синдре Скар (Норвегия) – 2,01

6. Глеб Ретивых (Россия) – 4,86

Александр Терентьев (Россия), Ришар Жюв (Франция) выбыли в 1/2 финала, Александр Большунов, Денис Филимонов, Федор Назаров (все – Россия) не прошли квалификацию.

Зачет Кубка мира. Спринт

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 320

2. Ховард Таугбель (Норвегия) – 244

3. Ришар Жюв (Франция) – 241

4. Александр Терентьев (Россия) – 212

…9. Глеб Ретивых (Россия) – 105

…11. Сергей Устюгов (Россия) - 103

Общий зачет КМ

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 476

2. Сергей Устюгов (Россия) – 315

3. Александр Большунов (Россия) - 267

4. Ришар Жюв (Франция) – 258

5. Ховард Таугбель (Норвегия) – 244

6. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241

7. Александр Терентьев (Россия) – 232

8. Симен Крюгер (Норвегия) – 225

9. Алексей Червоткин (Россия) - 188

Женщины. Финал

1. Майя Дальквист (Швеция) – 2.33,36

2. Йонна Сундлинг (Швеция) – 0,43

3. Анамария Лампич (Словения) – 0,64

5. Кристина Скистад (Норвегия) – 1,64

Джессика Диггинс (США) выбыла в 1/2 финала, Христина Мацокина (Россия) – в 1/4 финала, Наталья Непряева, Анастасия Фалеева, Анна Грухвина (все – Россия) не прошли квалификацию.

Общий зачет КМ

1. Майя Дальквист (Швеция) – 439

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400

3. Тереза Йохауг (Норвегия) - 375

…7. Наталья Непряева (Россия) - 197

Расписание до конца этапа

19 декабря, воскресенье

Командный спринт. Свободный стиль. Мужчины, женщины

12:00 (мск). 1/2 финала

14:00. Финалы