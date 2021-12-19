Вот это уже похоже на Большунова! Его связка с Ретивых - с бронзой, как на ЧМ-2021

Накануне в личном спринте Большунов неприятно удивил: занял лишь 31-е место в квалификации, каких-то девять сотых секунды не дотянув до тридцатки участников плей-офф. И сегодня у Александра была последняя возможность доказать – прежде всего себе – что он по-прежнему является суперлыжником. И все последние неудачи – не более, чем стечение обстоятельств.

«Водяная» гонка по кругу меньше километра

У него получилось? Скорее да, чем нет. При всей специфике командного спринта в Дрездене - температура «+6» и плоский, из снега пополам с водой круг длиной всего 650 метров, который гонщикам приходилось преодолевать не по три раза, как обычно, а по шесть, – в целом мы снова увидели «нормального» Большунова. Свою половину командной работы он выполнил, как положено, первым передав эстафету финишеру Глебу Ретивых.

Напомню, что именно этот тандем представлял Россию в командном спринте на мартовском чемпионате мира в той же Германии – в Оберстдорфе. Тогда Большунов создал для напарника здоровенный отрыв в 4,3 секунды, но Ретивых все растерял, пропустив вперед не только норвежца Йоханнеса Клэба, но и Йони Мяки из сборной Финляндии. Грустная, с душком поражения получилась бронза.

В Дрездене с его малюсеньким кругом практически без рельефа убежать было нереально, будь ты хоть трижды Большунов. Преимущество, которое Александр привез Глебу здесь, измерялось десятыми долями, так что все решалось на последних метрах. Отчасти это было даже к лучшему – в чем-чем, а уж в финишных разборках Ретивых знает толк. Обоих норвежцев он, правда, пропустил, но бронзу отстоял – в схватке с титулованным мастером спринта Федерико Пеллегрино.

Следующая встреча – уже на «Тур де Ски»

Могла ли российская медаль быть иного достоинства, окажись на месте Ретивых кто-то другой? Вполне возможно. Хотя это относится не к Александру Терентьеву, который в ноябре побеждал в классике самого Клэбо, но вчера получил выходной, а скорее к Сергею Устюгову, пропускавшему этап из-за обострения старой травмы.

Вообще, к командному спринту на февральской Олимпиаде происходившее в Дрездене не имеет абсолютно никакого отношения. Через полтора месяца в Китае побегут классическим стилем, вместо плоского «стола» там будут тяжеленные подъемы, а вместо «плюс шести» обещают сильный мороз.

Пока же Большунов сдвинулся с мертвой точки в общем зачете КМ, где с прошлого сезона учитываются не только личные, но и командные гонки. Теперь Александр, идущий третьим, отстает на 33 очка от Устюгова и на 194 от Клэбо. Это, конечно, немало, но впереди – многодневка «Тур де Ски», где доминируют отнюдь не спринтеры, а за победу дают четыреста очков.

Как всегда, «Тур» начнется в уходящем году – 28 декабря в швейцарском Ленцерхайде - и финиширует уже в новом. 4 января на склонах итальянской горы Альп ди Чермис.

Кубок мира. 4-й этап. Дрезден (Германия)

Командный спринт 12х0,65 км. Свободный стиль

Мужчины. Финал

1. Ларсен/Нортуг (Норвегия) – 14.19,34

2. Скар/Таугбель (Норвегия) – отставание 0,42

3. Большунов/Ретивых (Россия) – 0,62

4. Де Фабиани/Пеллегрино (Италия) – 0,78

5. Жюв/Шанава (Франция) – 1,21

Филимонов/Назаров (Россия) выбыли в 1/2 финала.

Зачет Кубка мира. Спринт

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 320

2. Ховард Таугбель (Норвегия) – 264

3. Ришар Жюв (Франция) – 252

4. Александр Терентьев (Россия) – 212

…10. Глеб Ретивых (Россия) – 120

…12. Сергей Устюгов (Россия) - 103

Общий зачет КМ

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 476

2. Сергей Устюгов (Россия) – 315

3. Александр Большунов (Россия) - 282

…7. Александр Терентьев (Россия) – 232

…10. Алексей Червоткин (Россия) - 188

Женщины. Финал

1. Сундлинг/Дальквист (Швеция) – 15.45,81

2. Диггинс/Керн (США) – 1,11

3. Уревц/Лампич (Словения) – 1,21

4. Кахара/Йонсу (Финляндия) – 2,05

5. Мацокина/Непряева (Россия) – 2,97

Грухвина/Фалеева (Россия) выбыли в 1/2 финала.

Общий зачет КМ

1. Майя Дальквист (Швеция) – 464

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 400

3. Тереза Йохауг (Норвегия) - 375

…7. Наталья Непряева (Россия) - 208