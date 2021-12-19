ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Большунов не тот?

В нынешнем сезоне россиянин занимает третье место в общем зачете Кубка мира, набрав 282 очка.
Большунов не тот?
19 декабря 2021 17:19
автор: Дарья Могилевич
автор фото: FIS

В этом сезоне чемпион мира и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов уже не кажется таким непобедимым: две медали (бронза за классику и победа в пасьюте) омрачают остальные 9 дистанций, которые преодолел россиянин в поиске наград, но пока еще не нашел пути как можно больше приблизиться к ним. Да, мы помним обидное «дерево» (4 место) в эстафете, когда Якимушкин потерял свою лидирующую строчку в нескольких метрах до финиша и пропустил на пьедестал почета две сборные Норвегии и дубль нашей национальной команды. И снова мимо призов…

Но неужели мы больше не увидим того самого Большунова-богатыря?

Может быть, «Большой» не оправился еще после «прогулки» на велосипеде со скоростью 70 км/ч в конце ноября: в результате Александр получил травмы и даже попал в больницу. Из-за проблем с ахилловым сухожилием и зубной операцией его подготовка к олимпийскому сезону пошла под откос. Однако никто и предположить не мог, что такое неубедительное выступление россиянина будет продолжаться целый месяц. И уже возникают вопросы: поедет ли он на главный турнир четырехлетия? Если и получит путевку, завоюет ли он долгожданное золото? На данный момент в спортивной карьере лыжника присутствует звание трехкратного серебряного и бронзового призера ОИ. Не хватает только чемпионства…

С другой стороны, этот стресс, который «богатырь» получил не так уж давно, может даже сейчас каким-то образом влиять на его форму. Вполне вероятно, что адаптация спортсмена не завершилась до конца, либо же закончилась неудачно. Наверное, сейчас Большунов пытается вернуть прежнего «себя» и снова начать покорять вершины Кубка мира. Однако этот момент стоит только додумывать, ведь Александр категорически избегает общения с журналистами, что он и продемонстрировал вчера после неудачи в квалификации спринта. Как позднее признался тренер спортсмена Александр Бородавко, на разминке у его подопечного было какое-то непонятное самочувствие. «Может быть, это как раз спуск с гор сказался», — цитирует слова наставника Sports.ru

Сегодня же Большунов вместе с Глебом Ретивых взяли бронзу в командном спринте. Александр все-таки возвращается?

В спорте очень сложно прогнозировать исход гонок, конечные результаты. Пока «Большой» восстанавливается, остается надеяться, что адаптация в горном климате пройдет благополучно для него. Мы знаем, российский лыжник — невероятный трудяга с закаленным характером.

Так сможет ли Александр полететь в Пекин? Навсегда ли угас свет побед Большунова?

На этот вопрос нам ответит время.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экс-полузащитник сборной России покинул "Нижний Новгород"В Лиге наций УЕФА будут играть южноамериканские сборныеНикита Кучеров вернётся на лёд через несколько недельЗагитову раскритиковали за фото в купальникеЖена хоккеиста НХЛ раскритиковала Москву после жизни в СШАМедведева откровенно высказалась о целомудрии фигуристок
Овечкин в звене с Малкиным и двое из КХЛ. Такой американцы видят сборную России на Олимпиаде в Пекине
Сайт авторитетного канала ESPN представил свой вариант состава сборной России для Олимпийских игр 2022 года.
Черный Зверь разорвал очередную «добычу» и обновил рекорд UFC по нокаутам в супертяжелом весе (видео)
В главном бою UFC Fight Nignt 199 в Лас-Вегасе Деррик Льюис уничтожил Криса Докоса. «Плеймейкер» подводит итоги всего турнира.
Всё вверх дном: Латыпов гребет медаль за медалью, Большунов не попадает даже в Топ-30
На этапе биатлонного Кубка мира во Франции наш Эдуард Латыпов, как и накануне, завоевал серебро. Теперь – в гонке преследования.
Золотая связка Шипачева и Гусева работает! Как Россия раздавила чехов на Кубке Первого канала
После дня отдыха на домашнем этапе Евротура сборная России расправилась с Чехией (5:2) с дублем Михаила Григоренко, игравшего в одной тройке с Вадимом Шипачевым и Никитой Гусевым.
«Зачем «Спартак» опять позвал иностранца? Есть же Федотов, Осинькин, Стукалов». Мнение Гершковича
Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».
Радулов больше не звезда? У нашего двукратного чемпиона мира ужасный сезон в «Далласе»: 1 гол и «-13»
Александр Радулов проваливает олимпийский сезон. Дела в «Далласе» у чемпиона мира 2008 и 2009 годов идут из рук вон плохо. Так надо ли приглашать его в Пекин?
Черный Зверь не оставит шансов фавориту. Расклад и лучшие ставки на UFC Fight Night 199
В ночь на 19 декабря в Лас-Вегасе пройдет заключительный турнир UFC этого года, в главном бою которого сразятся тяжеловесы Деррик Льюис и Кристофер Докос. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках вечера.
Шоу Овечкина продолжается! До Ягра — 14 голов, до Гретцки — 13 шайб в пустые ворота (видео)
Александр Овечкин продлил свою результативную серию в сезоне до семи игр, отправив шайбу в концовке выездной встречи с «Виннипегом» в пустые ворота и закрепив победу «Вашингтона» (5:2).
Чтобы отнять золото у Латыпова, Бё пришлось пойти на авантюру! Наши биатлонисты набрали сумасшедший ход
На этапе Кубка мира во Франции Эдуард Латыпов стал серебряным призером спринта, всего семь секунд уступив знаменитому норвежцу Йоханнесу Бё. Это первая медаль сборной России в личных гонках КМ-2021/22 – но, очень похоже, что не последняя.
Много шума из ничего. Что говорят про закон о Fan ID, который приняли, но непонятно, когда и где введут
Госдума приняла вызывающий столько споров и кривотолков закон о Fan ID — с введением специальных паспортов для желающих посетить спортивные мероприятия болельщиков. Документ вступает в силу с 1 июня 2022 года, а его инициатором выступило правительство РФ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика