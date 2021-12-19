Большунов не тот?

В этом сезоне чемпион мира и обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов уже не кажется таким непобедимым: две медали (бронза за классику и победа в пасьюте) омрачают остальные 9 дистанций, которые преодолел россиянин в поиске наград, но пока еще не нашел пути как можно больше приблизиться к ним. Да, мы помним обидное «дерево» (4 место) в эстафете, когда Якимушкин потерял свою лидирующую строчку в нескольких метрах до финиша и пропустил на пьедестал почета две сборные Норвегии и дубль нашей национальной команды. И снова мимо призов…

Но неужели мы больше не увидим того самого Большунова-богатыря?

Может быть, «Большой» не оправился еще после «прогулки» на велосипеде со скоростью 70 км/ч в конце ноября: в результате Александр получил травмы и даже попал в больницу. Из-за проблем с ахилловым сухожилием и зубной операцией его подготовка к олимпийскому сезону пошла под откос. Однако никто и предположить не мог, что такое неубедительное выступление россиянина будет продолжаться целый месяц. И уже возникают вопросы: поедет ли он на главный турнир четырехлетия? Если и получит путевку, завоюет ли он долгожданное золото? На данный момент в спортивной карьере лыжника присутствует звание трехкратного серебряного и бронзового призера ОИ. Не хватает только чемпионства…

С другой стороны, этот стресс, который «богатырь» получил не так уж давно, может даже сейчас каким-то образом влиять на его форму. Вполне вероятно, что адаптация спортсмена не завершилась до конца, либо же закончилась неудачно. Наверное, сейчас Большунов пытается вернуть прежнего «себя» и снова начать покорять вершины Кубка мира. Однако этот момент стоит только додумывать, ведь Александр категорически избегает общения с журналистами, что он и продемонстрировал вчера после неудачи в квалификации спринта. Как позднее признался тренер спортсмена Александр Бородавко, на разминке у его подопечного было какое-то непонятное самочувствие. «Может быть, это как раз спуск с гор сказался», — цитирует слова наставника Sports.ru

Сегодня же Большунов вместе с Глебом Ретивых взяли бронзу в командном спринте. Александр все-таки возвращается?

В спорте очень сложно прогнозировать исход гонок, конечные результаты. Пока «Большой» восстанавливается, остается надеяться, что адаптация в горном климате пройдет благополучно для него. Мы знаем, российский лыжник — невероятный трудяга с закаленным характером.

Так сможет ли Александр полететь в Пекин? Навсегда ли угас свет побед Большунова?

На этот вопрос нам ответит время.