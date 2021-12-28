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Клэбо подарил Большунову сани. Александр обещал прокатить. Звезды шутят перед стартом «Тур де Ски»

28 декабря стартует знаменитая лыжная многодневка «Тур де Ски».
Клэбо подарил Большунову сани. Александр обещал прокатить. Звезды шутят перед стартом «Тур де Ски»
28 декабря 2021 12:00
автор: Иван Сергеев
автор фото: TV2.no

Начнут соревноваться лыжники со спринта. У мужчин свободным стилем побегут наши Александр Большунов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов. Женскую команду представят Екатерина Смирнова, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Анастасия Рыгалина.

Перед стартом всех позабавил подарок норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо нашему Большунову и его жене, бывшей лыжнице Анне Жеребятьевой. На Рождество им достались большие красивые сани. В таких обычно катают детей или возят снаряжение.

«Это такой намек. Придется теперь тренироваться с ними. Куда можно посадить Клэбо? Первое, что сделаю, это посажу в них Клэбо», - в шутку заметил Александр.

«Да, он мог бы меня протащить. А если побежит с санями, то я побегу быстрее, чем он», – отреагировал с юмором Клэбо.

Многодневка на этот раз пройдет на территории трех стран - Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями являются Большунов, выигравший дважды подряд, и американка Джессика Диггинс.

В этом году пока мы не увидели соперничества двух суперзвезд лыжного спорта на Кубке мира. Клэбо, похоже, не спешит форсировать свою подготовку к Олимпиаде, но по-прежнему в порядке, а вот россиянин никак не обретет былую форму. Предсезонка прошла тяжело, стоматологическая операция и другие проблемы со здоровьем пока не позволили Большунову предстать в своих лучших кондициях. Возможно, случится это как раз на «Тур де Ски».

Йоханнеса спросили об Александре накануне первых стартов. Норвежец ответом удивил многих. Если кто-то полагал, что Клэбо готов побеждать русского богатыря любой ценой, то сильно ошибается. Вот что он заявил. «Я не надеюсь на то, что он будет травмирован или болен. Хочу, чтобы он был в лучшей форме как на «Тур де Ски», так и на Олимпиаде. В этом случае соревноваться интереснее. С нетерпением ожидаю новых сражений с Большуновым», — сказал Клэбо в эфире норвежского телеканала TV2.

Большунов нашелся, что ответить, и был краток: «Поговорим на трассе».

Поговорить действительно есть о чем. Александр пока занимает третью строчку общего зачета Кубка мира (282 балла), а возглавляет его как раз Клэбо (476). Отрыв приличный. Дальше норвежца отпускать нельзя.

Лыжные гонки. «Тур де Ски»

Ленцерхайде, Швейцария

28 декабря

Мужской и женский спринт, свободный стиль

Квалификация, 13.30

Финалы, 16.00

29 декабря

10 км, раздельный старт, женщины, классический стиль, 15.30

15 км, раздельный старт, мужчины, классический стиль, 17.05

Оберстдорф, Германия

31 декабря

10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль, 14.55

15 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль, 17.25

1 января

Мужской и женский спринт, классический стиль

Квалификация, 11.30

Финалы, 14.00

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января

10 км, масс-старт, женщины, классический стиль, 14.40

15 км, масс-старт, мужчины, классический стиль, 16.50

4 января

10 км, масс-старт, женщины, свободный стиль, 13.30

10 км, масс-старт, мужчины, свободный стиль, 17.25

источник: «Советский спорт»
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