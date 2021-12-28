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Фальстарт. Начало «Тур де Ски» для россиян вышло провальным

Никто из россиян не вышел в финал спринта, с которого началась лыжная многодневка.
Фальстарт. Начало «Тур де Ски» для россиян вышло провальным
28 декабря 2021 18:42
автор: Степан Охотников
автор фото: Twitter FIS Cross-Country

«Тур де Ски» в этом сезоне получился укороченным: всего шесть гонок - два спринта, два масс-старта, гонка с раздельного старта и забег на гору Альпе Чермиз. За исключением Сергея Устюгова, который целенаправленно готовится к Олимпиаде, за сборную России выставили всех сильнейших. Однако очевидно, что бороться за победу нашим лыжникам будет сложно. Да и не ставят они, видимо, такой цели. Задача другая - подготовиться к Играм-2022 через «Тур».

Если наша догадка верна, то все идет по плану и расстраиваться от неудач на старте многодневки на стоит. Хотя, конечно, состояние лидера сборной Александра Большунова продолжает настораживать. В коньковом спринте на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде он выбыл уже в четвертьфинале. Александр здорово начал, возглавив забег, однако темпа выдержать не смог плюс допустил тактические неточности. В результате россиянина обошли два норвежца (один из них Эвен Нортуг - брат Петера Нортуга) и швейцарец Йовиан Хедигер. Была небольшая надежда, что Большунов отберется в полуфинал как лаки лузер, но она прожила только до следующего забега.

Александр выбыл. Посмотрим, как пойдет дальше. Хорошо бы, если в конце многодневки мы отметили бы прогресс. Ведь, откровенно говоря, Большунов главная, если не единственная наша надежда на золото в лыжных гонках в Пекине.

Глеб Ретивых и Александр Терентьев выбыли в полуфинале. Победил же за явным преимуществом Йоханнес Клэбо. Массовку в финале изображали еще два норвежца Эрик Валнес и Пол Гульберг, итальянец Федерико Пеллегрино и французы Ришар Жув и Люк Шанава. Последние составили компанию Клэбо и на пьедестале.

У женщин первенствовала победительница «Тур де Ски» прошлого года американка Джесси Диггенс. Из россиянок до полуфинала дошла только Наталья Непряева, но в своем забеге она стала последней.

Завтра в расписании «Тур де Ски» - две гонки с раздельного старта.

СТАТИСТИКА

Мужчины. Спринт. 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия). 2. Ришар Жув. 3. Лука Шанава (оба – Франция)… 7. Александр Терентьев… 11. Глеб Ретивых… 17. Александр Большунов… 27. Артем Мальцев… 30. Иван Якимушкин… 34. Андрей Мельниченко… 51. Алексей Червоткин… 60. Денис Спицов. 61. Илья Семиков (все – Россия).

Женщины. Спринт. 1. Джесси Диггенс (США). 2. Матильда Мирвольд (Норвегия). 3. Анна-Мария Лампич (Словения)… 12. Наталья Непряева… 15. Юлия Ступак… 25. Татьяна Сорина… 33. Екатерина Смирнова… 48. Христина Мацокина… 63. Лилия Васильева… 67. Анастасия Рыгалина… 73. Яна Кирпиченко (все – Россия).

источник: «Советский спорт»
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