Большунов подарил себе на 25-летие серебро масс-старта. Россиянин проиграл только Клэбо

Привычные новогодние хоккейные переживания за российскую молодежку в этом году обошли нас стороной. МЧМ-2022 прервал коронавирус совместно с провальной организацией турнира. Но есть на спортивных просторах замечательная многодневка «Тур де Ски», где можно поболеть за нашу главную звезду Александра Большунова и других хороших лыжников. Это и спасает любителей зимнего спорта.

Повод переживать за Сан Саныча был особенный. 31 декабря Большунову исполнилось 25 лет. День рождения он отмечал на лыжне – в последний день уходящего года состоялся масс-старт в немецком Оберстдорфе, куда «Тур» переехал после двух гонок в Швейцарии. Лидировал в нем норвежец Йоханнес Клэбо, Большунов в общем зачете шел четвертым.

В предыдущей гонке – разделке классикой на 15 км россиянин занял второе место. после этого стали сходить на нет разговоры о плохой форме нашей звезды. В сезон Большунов вкатывался тяжело, прежде всего из возникших в период летней подготовки проблем со здоровьем. Но постепенно наш лидер обретает былые кондиции, это заметно невооруженным глазом.

Именитый норвежец назвал смешными слухи о неготовности русского лыжника к Олимпиаде, предложив всем обратить внимание на высокое место Большунова в общем зачете Кубка мира. «Он контролирует все, что касается лыжных гонок», — подчеркнул Клэбо.

У самого Йоханнеса пока прекрасно получается держать под контролем золотые запасы «Тура». Начал он его с победы в спринте, в разделке норвежец был четвертым, а масс-старт снова уверенно выиграл. Александр по ходу гонки предпринимал на подъеме попытку убежать от группы лидеров, но Клэбо скинуть не удалось. А когда тот приезжает к финишу в общей компании, то дальше шансов опередить его в створе практически нет. Финишер Йоханнес великолепный.

Так случилось и на этот раз. Пятерка ушедших вперед спортсменов в составе Большунова, Масгрейва, Клэбо, Колоньи и Рете разыграла медали. Клэбо убежал на последнем километре, выиграв у Большунова в итоге 3,4 секунды. А наш лыжник вырвал серебро у другого норвежца Шюра Рете в финишном коридоре.

«Клэбо знает свою сильную сторону — это его финиш, ему главное было доехать до финиша и не отстать. Единственный минус сегодня то, что немного крепления подвели, на первом круге подпятники сломались, потому что скорости большие, а трасса была как лед, особенно на спусках. Их еще и посолили. На первом круге подпятники сломались, после этого пришлось очень сложно», - отметил Большунов после гонки.

Большунов из-за поломки креплений едва не врезался в ограждения на одном из спусков, но обошлось. Подтвердил версию о том, что все решилось на спусках, и норвежец, подчеркнув, что на этих отрезках он получил решающее преимущество над соперниками.

Десятку замкнул наш Якимушкин, а вот остальные россияне выступили не очень удачно, что отметили и тренеры. В общем зачете многодневки Большунов поднялся на одно место вверх – с четвертого на третье, Клэбо уверенно лидирует, как и в Кубке мира. Александр в споре за «Большой хрустальный глобус» идет вторым, но при этом лидирует в зачете дистанционных гонок.

В первый день 2022 года на «Туре» снова спринт. Не пропустите.

«Тур де Ски». Оберстдорф, Германия

15 км, масс-старт, свободный стиль

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 32.26,4

2. Александр Большунов (Россия) – 3,4

3. Шюр Рете (Норвегия) – 4,0

4. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 5,6

5. Франческо де Фабиани (Италия) – 23,6

6. Калле Халварссон (Швеция) – 23.6

7. Клеман Парисс (Франция) – 25,1

8. Уго Лапалю (Франция) – 27,8

9. Пол Голберг (Норвегия) – 30,8

10. Иван Якимушкин (Россия) – 35,2

11. Денис Спицов (Россия) – 35,3...

18. Андрей Мельниченко (Россия) – 42,0...

23. Алексей Червоткин (Россия) – 52,6...

31. Глеб Ретивых (Россия) – 58,4...

44. Александр Терентьев (Россия) – 1.11,8...

46. Артем Мальцев (Россия) – 1.16,5

Общий зачет «Тур де Ски»

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1:09.28,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.

3. Александр Большунов (Россия) +47,0.

4. Ииво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.

5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0

Кубок мира. Общий зачет

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 631

2. Александр Большунов (Россия) – 388

3. Ришар Жуве (Франция) – 343

4. Сергей Устюгов (Россия) — 315

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 311

6. Александр Терентьев (Россия) – 276