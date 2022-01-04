Наталья Непряева: Рада, что смогла дотерпеть за лидерами, не выпуская из виду их спины

– Вы понимаете, что вы первая российская победительница этой престижнейшей гонки?

– Я сильно переживала перед гонкой, сильно волновалась, мне было трудно оценить свои силы. Потому что в прошлом году не совсем все хорошо сложилось на этой гонке. И я рада, что смогла собраться – дотерпеть за лидерами, не выпуская из виду их спины. Очень довольна собой именно в этой гонке.

– Вы не чувствовали, что наступил кризис, когда начался крутой уклон в 26 градусов?

– Кризис начался, когда началась гора. Это правда была очень тяжелая гонка. Самая тяжелая в этом сезоне.

– Кто вам по ходу гонки подсказывал, сколько проигрываете, кто вас вел?

– Если честно, я не совсем понимала, кто мне подсказывал. Слышала, что тренеры стояли равномерно по всей горе, каждые 15-20 секунд подсказывали. Я же старалась не упускать из виду спины соперниц. А вообще, уже шла на автопилоте.

– Вы осознаете, что списали свое имя в историю. Первый российский победитель «Тур де Ски» – Александр Легков, первая российская победительница в истории – Наталья Непряева?

– Могу только сказать – это круто!

«Тур де Ски»

Общий зачет

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5

8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8

9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6