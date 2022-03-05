Юрий Бородавко: В 2017 году Непряева пришла в мою группу, понимал – у девушки большой талант

Это стало известно по итогам марафонской гонки в рамках этапа Кубка мира в Осло. где ближайшие преследовательницы россиянки - шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг заняли девятое и десятое места соответственно.

Таким образом, независимо от результатов оставшихся трех гонок Непряева останется недосягаемой для соперниц. Сама лыжница не принимала участия в соревнованиях в Норвегии, поскольку FIS отстранила россиян от выступлений.

Непряева стала первой российской лыжницей, завоевавшей Кубок мира.

- Предполагали, что Наталья выиграет общий зачет?

- Мы всегда смотрим только на конечный результат, но не следим за каждой гонкой. У нас была серьезная обида после отстранения наших лыжников – за что, почему? Все хотели соревноваться, а не быть изгоями в большой лыжной семье.

Но затем вернулись домой, немного успокоились. Взглянули на ситуацию немного по-другому. Сейчас находимся в Рыбинске, на марафоне.

Что касается, вашего вопроса, конечно, переживали за Наталью, но понимали, что соперницам обойти ее будет непросто. И то, что случилось сегодня - это радостное и, вместе с тем, долгожданное событие. У нас долгое время были проблемы в женских гонках. Но уже в предыдущие годы Наталья показывала, что является одним из лидеров мировых лыжных гонок.

В нынешнем сезоне она переписала историю, выиграв первой из наших женщин «Тур де ски», затем была победа на Олимпиаде и плюс серебряная и бронзовая медали. И вот в ее короне спортивных достижений – победа в Кубке мира в общем зачете.

- Когда Непряева пришла в вашу группу?

- Это было в 2017 году. Елена Валерьевна (Вяльбе.- Прим. ред.) отправила ее ко мне в приказном порядке. Это была сильная, талантливая лыжница. До этого у меня не было девушек из сборной, Наталья стала первой.

- Глядя тогда на нее, понимали, что эта она через пять лет выиграет «Тур де ски», Олимпиаду, Кубок мира?

- Тогда об этом мы не задумывались. Ставились задачи в плане тренировок, чтобы Наталья выдержала предложенные нагрузки. А результаты уже стали следствием этой большой работы. В первый же сезон Наталья стала лидером в российских лыжах, а затем и в мировых.