«Едут!» Как Ханты-Мансийск встречал лыжный праздник

9 апреля в забеге на 50 км свободным стилем профессиональных лыжников представили олимпийские чемпионы Сергей Устюгов, Александр Легков, Евгений Дементьев, Наталья Непряева. Биатлонистов - трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр-2022, бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону Эдуард Латыпов, чемпион мира по биатлону Антон Бабиков и другие известные спортсмены.

Уже с десяти часов утра пойма реки Горная, где и проходит соревнование, наполняется народом – мелькают лыжи, надувные шары, деловито перемещаются судьи соревнований, ликуют мамы с колясками, зрители и приветливо снуют волонтеры. Югорский лыжный марафон - не просто забег, это один из крупнейших весенних праздников региона, и организаторы постарались на славу: тут и музыкальная программа, и шашлыки, и танцы, и напитки на любой вкус и возраст.

Ближе к одиннадцати людской водоворот принимает упорядоченный вид – участники забега выходят к стартовой позиции, зрители выстраиваются вдоль ограждений, чтобы поприветствовать лыжников, и только вездесущие дети, преследуемые опекающими их мамами и развлекающими их волонтерами, носятся по всей территории, внося толику праздничного хаоса в происходящее вокруг.

За несколько минут до старта губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова произнесла приветственную речь с очень теплыми словами напутствия, пожелав спортивных успехов всем участникам марафона.

И вот дан старт! Под рев зрителей бесконечный поток лыжников устремляется вдаль, навстречу многокилометровой трассе. Когда последний участник скрывается из зоны видимости в снежной дали, гости марафона расходятся по площадке, дабы вкусить всех представленных развлечений в ожидании своих родных, друзей и кумиров.

Но – нет времени отвлекаться: уже через 12 минут начинают приезжать первые финалисты, заявившиеся на дистанцию 5 км. Среди мужчин первое место занимает Александр Бородин, прошедший трассу за 12.22. Вторую и третью ступени пьедестала заняли Артём Шибаков и Антон Смирнов. У женщин лидером оказалась Анжелика Зольникова, которая преодолела маршрут за 13.12, следом пришли Алина Суппес и Виктория Дергачева.

И вновь ожидание, и вновь увеселения. Следующий финал для преодолевших 25 км состоится минут через 40, есть время обратить внимание на горячие еду и напитки – температура не слишком низкая, -1-3, но все же дает о себе знать. Слегка уставшие мамы загоняют своих чад к палаткам с провизией, давая передохнуть себе и волонтерам.

Наконец, финиширует первый спортсмен, преодолевший запланированные им 25 км – им оказывается Владислав Тукачев, у него весь маршрут занял 52.40. Далее финишируют Александр Рудаков и Платон Исламшин, с отставанием в 1 и 4 секунды соответственно. Среди женщин первой пришла Ксения Бушмелева (57.14), за ней финишировали Анастасия Каменева (58.14) и Светлана Васенина (58.16).

Осталось дождаться самых стойких лыжников-любителей и, конечно, профессионалов, которые, разумеется, все как один заявились на дистанцию 50 км. Неугомонные дети, кажется, не собираются останавливать свой непрерывный бег – они поели, им хорошо и полно сил. Мамы устало расположились на шезлонгах, им не угнаться за отпрысками.

С половины первого зрители начинают обступать финишную прямую, в ожидании лидеров забега на 50 км. Даже дети с интересом ждут – им передалось общее настроение. «Едут» - раздался крик из толпы, тут же подхваченный всеми присутствующими. Вдалеке появляется группа лыжников – это Иван Якимушкин на полной скорости мчится к первому месту и четыремстам тысячам призовых от банка «Открытие». Его время – 1:44.26. Вслед за ним впритык идут Эдуард Латыпов и Глеб Ретивых, отставшие на десятые доли секунды и занявшие вторую и третью строчку рейтинга. Практически одновременно с ними финиширует Рауль Шакирзянов, Никита Поршнев, Александр Легков, Рифат Сафиуллин. Кстати, участник, занявший второе место, получает 200 тысяч рублей, а третье – 100, как у мужчин, так и у женщин.

А вот появляются на финише и прекрасные дамы – первой финишировавшей представительницей прекрасного пола оказывается Анастасия Кулешова (1:46.19), затем пришли Наталья Непряева (1:46.31) и Екатерина Смирнова (1:49.09). Раскрыта главная интрига марафона: лыжники оказались сильнее, но не на много – на пьедестал таки попал один биатлонист.

Зрители ликуют, выкрикивая поздравления всем участникам марафона, и рвутся сфотографироваться с любимыми спортсменами. Волонтеры останавливают особо рьяных фанатов – сейчас предстоит награждение, а далее будет автограф-сессия, на которой все желающие смогут сделать селфи и получить автографы из рук великих.

Отдельно надо отметить Сергея Турышева, Ивана Алыпова и Глеба Ретивых – спортсмены успели поучаствовать за два дня в двух марафонах по 50 км каждый, 8 апреля Турышев взял второе место, Ретивых пришёл четвёртым. Алыпов же решил поберечь силы и особо не выкладывался, потому и к финишу добрался 134-м. 9-го Глеб оказался третьим, Сергей 26-м, а Иван вновь пробежался налегке - пришёл 399-м. Но все же - сто километров за два дня - это не шутка! Честь им и хвала! Как сказали бы люди чуть моложе, респект и уважуха!

К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается, подошел к концу и этот праздник лыжного спорта. Но мы точно знаем: через год Югра вновь распахнет свои гостеприимные объятья для всех любителей лыж. Увидимся следующей весной!