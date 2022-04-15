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Александр Большунов стал первым в масс-старте на «Хибинской весне»

Закрывающие официальный календарь лыжных гонок в России соревнования принесли звезде Олимпиады в Пекине очередное «золото».
Александр Большунов стал первым в масс-старте на «Хибинской весне»
15 апреля 2022 09:00

В том, что на вершину пьедестала шестой по счету «Хибинской весны» взойдет именно Александр Большунов, почти никто не сомневался. Впрочем, два первых 5-километровых круга гонки дали конспирологам почву для размышлений: а вдруг он решил поделиться славой и успехом с кем-то из преследователей? Нет. Игра в поддавки удалась: в начале третьего, финального круга, пролетая мимо трибун Большунов набрал такой темп, что в момент не только обошел поверивших в чудо соперников, но и создал между собой и ними безопасную дистанцию. Она и позволила чемпиону красиво финишировать на фоне его товарищей по российской сборной, которые, тем временем, все еще продолжали борьбу за второе и третье места.

Чуть раньше финишировали женщины после гонки на 10 километров. И здесь речи о безопасной дистанции не шло – уж слишком близки были силы спортсменок, вошедших в состав пелетона. Борьба продолжалась до последней секунды и победу в ней одержала Екатерина Смирнова из Тюмени.

Это продолжение чемпионата России, ведь сюда приехали сильнейшие, сказала после финиша Екатерина Смирнова. – Классно подготовлена трасса, мне очень понравилось. Здесь настоящая зимняя трасса, катаешься в удовольствие.

ТРАССА ХОРОШАЯ, РАБОЧАЯ

Многие из приехавших в Кировск на «Хибинскую весну» спортсменов хорошо знакомы с местными трассами. В ноябре здесь, на территории лыжного комплекса «Тирвас», они проходят вкатку перед предстоящим сезоном. Здесь же российский лыжный сезон и стартует. «Хибинская гонка» открывает официальный календарь ФЛГР. Однако, Александр Большунов здесь впервые.

Трасса хорошая, рабочая, есть хорошие подъемы, укатана тоже хорошо, делится впечатлениями чемпион. Круг 5 км, а хочется побольше. Соревнования проходят на высоком уровне, спасибо организаторам.

Среди них – компания «ФосАгро», чье предприятие – Кировский филиал АО «Апатит» ведет здесь добычу апатитовой руды – ценного сырья для производства востребованных во всем мире минеральных удобрений. Именно по инициативе бизнеса пять лет назад и появился «Тирвас» теперь уже сертифицированный FIS лыжный стадион.

Впрочем, это не единственный проект компании, которая она реализует в Кировске. С каждым годом становится все популярнее у туристов и «Большой Вудъявр» горнолыжный курорт, протяженность трасс которого превышает 30 километров. Они тоже имеют FIS-сертификацию и используются для проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Однако пока чаще спортсменов тут появляются туристы – в прошлом сезоне курорт посетило 245 тысяч гостей.

В ноябре 2021 года «Большой Вудъявр» пополнился еще одним уникальным объектом – панорамным комплексом «Плато». Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое будто парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров на вершине северного склона горы Айкуайвенчорр. В трех зонах «Плато» (бар, ресторан и бистро) до 300 гостей одновременно смогут наслаждаться панорамными видами и аутентичными региональными блюдами.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ВЕРИМ В ВАС!

«Хибинская весна» большое событие в жизни Кировска, области и страны, - сказал, открывая соревнования вице-президент Федерации лыжных гонок России, заместитель генерального директора ФосАгро Валерий Фёдоров. – После того, как наши замечательные лыжники успешно, победоносно выступили на Олимпиаде в Пекине, любителей этого вида спорта в нашей стране стало еще больше. А к нам, в Кировск, вновь приехали лучшие спортсмены страны! Мы вас любим, в вас верим, в то, что вы будете приносить новые победы во имя российского спорта.

Сомневаться в том, что новые победы будут, не приходится. В Кировске усилиями ФосАгро уже ведется активная работа по развитию детского спорта и, прежде всего, лыжного направления. Именно за это в своем видеоприветствии участникам и гостям гонки Валерия Федорова поблагодарила президент ФЛГР Елена Вяльбе.

Вот и вчера сразу после соревнований для юных спортсменов из Кировска и Апатитов прошли мастер-классы, которые вели почетные гости «Хибинской весны»: знаменитые спортсмены Николай Зимятов, Александр Завьялов, Михаил Девятьяров, Михаил Иванов, Сергей Крянин и, конечно же, Александр Большунов. Дети засыпали гостей вопросами и долго не хотели отпускать после завершения встречи.

Закрепить полученные знания юные спортсмены смогут уже сегодня: 15 апреля на трассах лыжного комплекса «Тирвас» состоятся региональные, а завтра 16 апреля – городские соревнования по лыжным гонкам.

СПРАВКА

КТО ПРИЕХАЛ НА «ХИБИНСКУЮ ВЕСНУ-2022»

Трехкратный Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне, двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски Александр Большунов

Олимпийская чемпионка в эстафете, трехкратный призёр Олимпийских игр, трехкратный призер чемпионатов мира, первая российская лыжница, выигравшая общий зачет многодневной гонки «Тур де Ски» Наталья Непряева

Серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира в эстафете Иван Якимушкин

Бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете, чемпион мира в эстафете, чемпион Европы, биатлонист Максим Цветков

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев

Серебряный и бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратный серебряный призер чемпионатов мира в эстафете, Андрей Ларьков.

источник: «Советский спорт»
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