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Гонка за впечатлениями. Почему Хибины манят не только лыжников

В заполярном Кировске сегодня открывается «Хибинская гонка» - первые официальные старты соревновательного календаря Федерации лыжных гонок России. Однако, Кольское Заполярье интересно не только ранним и долгим снегом. «Советский спорт» выяснил, чем еще Хибины привлекают спортсменов и туристов.
Гонка за впечатлениями. Почему Хибины манят не только лыжников
16 ноября 2022 09:30

В ближайшие четыре для на трассах лыжного комплекса «Тирвас» пройдут старты в индивидуальной гонке классическим стилем, спринте и индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 1,5, 5, 10 и 15 км. Их участниками станут более 280 спортсменов из 16 регионов России. Им предстоит побороться не только за медали, но и за призовой фонд, который обеспечили традиционные партнеры соревнований - компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

- Мы как всегда открываем свой сезон «Хибинской гонкой». Я хочу всем ее участникам пожелать быстрого и скользкого снега, а всем организаторам соревнований сказать огромное спасибо и в том числе нашему спонсору – ФосАгро. Спасибо вам за то, что вы любите лыжный спорт, - говорится в приветствии, которое направила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

За лето лыжный комплекс «Тирвас», не так давно выступивший на съемках фильма «Белый снег» кинематографическим дублером норвежского Тронхейма, где легендарная Елена Вяльбе одержала свою историческую победу, существенно преобразился, став еще ближе к уровню лучших мировых лыжных центров. За короткое время длина трасс здесь выросла почти втрое – с 5 до 13,5 км.

- Реализовать столь масштабный проект нам удалось благодаря поддержке нашего партнера – компании «ФосАгро». Совместными усилиями мы построили новые, соответствующие всем требованиям ФЛГР трассы. Они уже сертифицированы и для дисциплины «эстафета», - рассказывает директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Горняк» Антон Трушенко. - Сейчас эти новые трассы используются в основном для тренировок. Первые старты на них пройдут во второй половине января, когда Кировск примет первенство федеральных округов.

За снегом – в Хибины

Если мастера беговых лыж выйдут на хибинский снег 17 ноября, то горнолыжный сезон в Кировске стартовал на пару недель раньше. Для любителей горных лыж и сноуборда хибинские склоны открываются первыми в России. В этом году расположенный здесь горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» принял первых гостей 4 ноября. Завсегдатаи были приятно удивлены новшествами, существенно расширяющими возможности курорта. Среди них – система искусственного оснежения, вторую очередь которой здесь смонтировали в аккурат к сезону. Теперь она работает на площади 200 тысяч квадратных метров, помогая не только раньше открыть сезон, но и качественнее подготовить основу трасс. Помимо этого, за лето были установлены дополнительные линии освещения на ряде горнолыжных маршрутов, а также выполнено благоустройство территории выката на Северном склоне курорта.

- Мне все нравится, все очень круто! Настроение бодрое, - делится впечатлениями гость «Большого Вудъявра», москвич Андрей Свиридов. - Приезжаем на курорт часто, из новшеств увидел дополнительные опоры освещения на трассе №18. Сотрудники стараются, все молодцы! Всем хорошего начала сезона!

По словам руководства курорта, москвичи, как и жители Санкт-Петербурга здесь – частые гости. Но в целом география поклонников хибинского вельвета - широка, а число их постоянно растет.

- «Большой Вудъявр» с каждым годом становится все популярнее у туристов, - рассказывает Антон Ставенко, директор курорта. – Так, в прошлом сезоне мы приняли более 268 тысяч гостей – это абсолютный рекорд для «БигВуда». В свою очередь, мы стараемся не стоять на месте, совершенствоваться, причем как с точки зрения качества подготовки трасс, так и по части развития сопутствующего сервиса. Все это благодаря надежной поддержке компании «ФосАгро».

В прошлом году инфраструктура «Большого Вудъявра» пополнилась панорамным ресторанным комплексом «Плато». Это уникальное, самое высокогорное на Северо-Западе России архитектурное сооружение. Пятиэтажное здание из стекла и бетона, которое буквально парит в воздухе, расположено на высоте 820 метров над уровнем моря. Здесь расположены видовой бар с террасой, кафе-бистро и ресторан с обзорным панорамным остеклением. При этом комплекс «Плато» - многофункционален: здесь можно проводить концерты и выставки, торжественные мероприятия и деловые встречи. Причем – в любое время года.

- «Плато» - это масштабный проект, удивительный и удивляющий, - продолжает Антон Ставенко. – Повторить его успех будет непросто, но мы обязательно попробуем это сделать. Например, совместно с ФосАгро мы вплотную подошли к началу реализации другого, не менее захватывающего проекта – строительству гостиничного комплекса с аквапарком, который расположится в непосредственной близости от подножия северного склона курорта. Не буду пока говорить о деталях, но, уверяю вас, его реализация выведет отдых на «БигВуде» и в Кировске на совершенно иной, непривычный для российских регионов уровень.

Здесь живут легенды

Однако, отдых в Хибинах и их окрестностях – это не только «Все зима да зима, все ветров кутерьма», как пел Юрий Визбор. Летом здесь тоже есть чем заняться, и это особенно хорошо известно любителям рыбалки. Правда, времена, когда за гольцом, форелью и хариусом сюда отправлялись дикарями, запасшись провиантом, топливом и вооружившись УАЗиком с «зубастой» резиной, давно прошли. Теперь рыбалка в Заполярье – это современный и комфортных отдых с высочайшим уровнем сервиса.

- Не бывает ни двух одинаковых рыбалок, ни двух одинаковых рыбаков. Поэтому к каждому гостю, и к каждому туру мы подходим индивидуально, учитывая все пожелания, - говорит Антон Крылов, директор «Центра северного сафари». – Это касается и географии, и желаемого улова, и транспорта, и мест проживания, и даже меню, в которое обязательно включаем блюда кольской кухни.

Отправиться на рыбалку с «Северным Сафари» можно как на квадроцикле, так и на вертолете, а остановиться – как в коттеджных поселках вблизи от городской цивилизации, так и на туристических базах в настоящей арктической глуши. Выбор – лишь вопрос вкуса и бюджета. Однако, в любом случае результат будет схож – море ярких эмоций, сотни потрясающих фото и – обязательно – отличный улов.

А вот где толщина кошелька не имеет значения, так это непосредственно в Хибинах. Старейший горный массив в европейской части России давно облюбовали поклонники трейла и пеших походов.

- Наши горы – это десятки маршрутов разной продолжительности и степени сложности. Причем любой из них наполнен встречами с природными и рукотворными достопримечательностями. И, конечно же, каждый километр пути по тропам Хибин буквально пропитан саамскими легендами, - рассказывает гид по Хибинам Артем Скрендо.

Как попасть в сказку

Снег, рыбалка и романтика гор – не единственное, что манит в Хибины любителей приключений. Уютные базы семейного отдыха, SPA-отель «Тирвас», расположенный у самого подножия гор и удивляющий обилием современных лечебных программ, увлекательные музеи, все возможности для сноукайтинга и катания на хаски и даже ботанический сад – все это и многое другое расположено в паре часов от Москвы и Санкт-Петербурга.

Конечно же, если в качестве средства передвижения гости Заполярья выбирают самолет. Впрочем, аэропорт «Хибины», расположенный буквально в получасе езды от склонов «Большого Вудъявра» и трасс «Тирваса», принимает регулярные рейсы не только из столицы, но и из Санкт-Петербурга, а в высокий сезон – и из других городов России. Еще больше возможностей для туристов открывает железнодорожный транспорт. Ну а самые отъявленные романтики выбирают автомобиль. И в этом нет ничего удивительного – ведь дороги Мурманской области одни из самых живописных в стране.

источник: «Советский спорт»
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В заполярном Кировске сегодня открывается «Хибинская гонка» - первые официальные старты соревновательного календаря Федерации лыжных гонок России. Однако, Кольское Заполярье интересно не только ранним и долгим снегом. «Советский спорт» выяснил, чем еще Хибины привлекают спортсменов и туристов.
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