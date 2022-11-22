«Обязательно приедем еще!» В Кировске завершилась «Хибинская гонка»

В рамках соревнований на лыжном комплексе «Тирвас», расположенном в самом сердце Хибин, также состоялись старты в спринте на 1,5 км и индивидуальной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 км.

В индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км среди мужчин лучшим стал Евгений Кудрявцев, выступающий за Санкт-Петербург. Вторым финишировал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область. Третьим стал Валерий Пономарев из Санкт-Петербурга. Женскую пятикилометровую дистанцию свободным стилем быстрее всех преодолела Светлана Заборская из Архангельской области. Второй к финишу пришла Ольга Царева, представляющая республику Коми. На третьем месте - Анна Неустроева из Мурманской области.

В спринте классическим стилем среди мужчин победу одержал Виталий Женихов, выступающий за Санкт-Петербург, второе место в дисциплине занял Виктор Семенов, а третье – Илья Тихоненко. Оба спортсмена представляют Татарстан. Первой среди женщин к финишу пришла москвичка Наталья Матвеева, второе и третье места заняли соответственно Милена Габушева и Ольга Царева из Коми.

В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров у женщин первой к финишу пришла Ольга Царева из Республики Коми. На втором месте – Анастасия Власова из Мурманской области. Третье место досталось Ольге Вокуевой, выступавшей за Республику Коми.

Гонка классическим стилем на 15 километров у мужчин завершилась победой Никиты Егорова из Санкт-Петербурга. Вторым в этой дисциплине стал Алексей Шемякин, представляющий Архангельскую область. Третьим – Виктор Семенов из Татарстана.

Хорошо поработали

Победители и призеры соревнований вместе с медалями получили денежные призы в размере от 100 тысяч (победителю) до 50 тысяч (призерам) рублей. Свои призовые, по традиции, получили и тренеры, которые воспитали обладателей «золота».

А вот новшеством «Хибинской гонки» 2022 года стало то, что пьедестал победителей на третьем месте не закончился. Рядом с первой тройкой свои места занимали спортсмены, пришедшие к финишу четвертыми, пятыми и шестыми – их тоже ждали денежные сертификаты. Расширить список награждаемых позволил размер призового фонда, который обеспечили партнеры соревнований – компания «ФосАгро» и администрация города Кировска.

Для ФосАгро поддержка лыжных гонок – не единственная составляющая «спортивной» части портфеля социальных инвестиций. Компания вносит заметный вклад и в развитие инфраструктуры местного муниципального лыжного комплекса «Тирвас», который с каждым годом принимает все больше спортсменов. И это не удивительно - именно здесь раньше всех в стране создаются идеальные условия для «вкатки» - первых тренировок в профессиональном сезоне.

- В этом году компания «ФосАгро» и коллеги из спортивного комплекса «Горняк» провели огромную работу. За три летних месяца мы совместными усилиями сделали трассы «Тирваса» почти втрое длиннее. В том числе и благодаря этому мы видим, что Кировск становится центром притяжения для любителей и профессионалов лыжных видов спорта – число участников «Хибинской гонки» в этом году небывало высокое. Компания «ФосАгро» продолжит развивать «Тирвас» для того, чтобы сюда стремилось как можно больше лыжников, - рассказал заместитель генерального директора ФосАгро, вице-президент Федерации лыжных гонок России Валерий Федоров.

Впрочем, на новых трассах участники «Хибинской гонки» не состязались. Они пока используются только для тренировок. Их спортивный дебют состоится во второй половине января, когда Кировск примет первенство северо-западного федерального округа.

«Тирвас» становится интереснее

- Я первый раз в Кировске и мне очень нравится! Ехать было очень красиво, - делится впечатлениями лыжница Софья Борина из Москвы. - Мы здесь уже две недели – приехали на «вкатку». Благодаря организаторам созданы идеальные условия для тренировок, и к гонке трасса тоже была отлично готова. Она здесь тяжелая – первые два километра подъем, зато потом только спусковая часть. Психологически это легче – сначала терпишь, а затем на терпелке выезжаешь. Классная трасса! Обязательно приедем еще!

Однако, в отличие от тех, кто увидел трассы «Тирваса» впервые, его завсегдатаи успевают не только вновь оценить красоту Хибин, но и новшества, которые год от года меняют лицо лыжного комплекса.

- Лыжами я занимаюсь с 12 лет, сейчас мне 25. С 2014 года каждый год приезжаю тренироваться в Кировск, а в «Хибинской гонке» принимаю участие второй раз, - рассказывает обладатель «золота» «Хибинской гонки» в индивидуальных стартах свободным стилем на дистанции 10 км Евгений Кудрявцев, выступающий за Санкт-Петербург. – Условия и для тренировок, и для соревнований здесь прекрасные. В этом году добавили некоторые петли, круг стал длиннее, кататься теперь в удовольствие.

О том, что «Тирвас» движется в верном направлении, говорят и эксперты – почетные гости «Хибинской гонки», спортсмены с мировым именем.

- «Тирвас» становится еще интереснее, лучше и для спортсменов и для тренеров, - делится впечатлениями четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. – Сюда с каждым годом приезжает все больше спортсменов, и им здесь нравится. И это закономерно. В России не так много лыжных центров, и они, как правило, расположены достаточно далеко от столичных городов. У Кировска в этом плане есть существенные преимущества – до него легко добраться и здесь хорошие условия для проживания. Ну, а что касается снега, то здесь Хибины вне конкуренции – он здесь выпадает рано и лежит очень долго.

«Кировск – удивительный город»

В Кировск приезжают не только любители беговых лыж. Еще один магнит для любителей адреналина, снега и ярких эмоций – горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», северный склон которого расположен в черте города. В прошлом сезоне здесь побывало свыше 268 тысяч гостей, что стало рекордом для курорта. Сколько их будет в новом сезоне – пока неизвестно, но тот факт, что открылся «БигВуд» первым в России, а закроется последним, подсказывает: насладиться хибинскими склонами сможет не одна сотня тысяч любителей горных лыж и сноуборда.

- Мы с семьей каждый год приезжаем в Кировск. Как правило, в начале сезона и еще весной, когда начинается полярный день, - рассказывает Илья Пухов из Санкт-Петербурга. – В этом году были приятно удивлены, почти шокированы тем, что сезон открылся так рано – уже 4 ноября. Долго не думали – взяли билеты, и вот мы здесь. Три дня на «БигВуде» прошли как один, да и с погодой повезло! Сегодня вот решили посмотреть на финал лыжных гонок. Удивительная атмосфера! Как будто оказались в самый разгар зимней Олимпиады на первых рядах трибун!

На удивление, среди болельщиков «Хибинской гонки» встречаются и те, для кого зимний Кировск стал настоящим открытием. Раньше он манил их только летом.

- Я впервые в Хибинах зимой, в прошлом году приезжали летом, ходили в поход в горы. Сейчас ни разу не пожалела, что приехала, - говорит Дарья Савичева из Архангельска. – У нас дома слякоть и серость, а здесь – настоящая зима, с морозцем. Горные лыжи я еще не освоила, но на вершину Айкуайвенчорр вчера поднялась, побывала в ресторане «Плато». Сегодня вот решила поболеть за земляков на «Хибинской гонке». Они, кстати, молодцы – показывают отличные результаты! А вообще здесь классно! Кировск – удивительный город, здесь всегда есть чем заняться.