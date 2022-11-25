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Александр Легков: «Все нуждаются в спорте и общении»

Помощь детям с особенностями развития, оснащение спортивных залов современным оборудованием в любых уголках страны – всё это лишь некоторые составные части федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Александр Легков: «Все нуждаются в спорте и общении»
25 ноября 2022 11:03
автор: Ярослав Николаев
автор фото: "Спорт норма жизни"

ЛЕГКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕТЬМИ

Амбассадор федерального проекта «Спорт – норма жизни», российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков провел разминку для детей с интеллектуальными особенностями развития. Мероприятие прошло в Казани 21 ноября.

30 ребят – участников сообщества «Солнце в доме», воспитанников казанской школы № 76 для детей с ОВЗ, – собрались в спортивном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Александр Легков показал им элементы разминки российских лыжников, а также базовые упражнения для укрепления здоровья. Выполнять упражнения помогли волонтеры, обучающиеся в университете. После гимнастики участники сделали фотографии на память.

По словам Легкова, объяснять движения ему было несложно, а самое главное в такой деятельности – терпение и любовь.

- Эти ребята нуждаются в спорте, нуждаются в общении. Их мир нужно уважать. Спорт всегда важен и полезен – после разминки улучшается настроение, лучше работают мышцы и голова. Нам нужно быть вместе с ребятами и показывать, что мы друг друга сильно любим, и только так мы сможем все преодолеть», – сказал он.

Легков также отметил, что проект «Спорт – норма жизни» вносит большой вклад в укрепление здоровья россиян:

- Спорт действительно является нормой жизни. Проект направлен на то, чтобы как можно больше людей это понимали. И здорово, что я являюсь его амбассадором. Ведь если человек занимается спортом, он и в других сферах жизни сможет преуспеть, – отметил спортсмен.

Мероприятие прокомментировал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

- Александр, несмотря на свой статус, очень скромный и искренний человек. Он трепетно относится к людям с ограниченными возможностями здоровья, участвует во многих наших акциях и всегда помогает, когда есть возможность. Очень важно показывать своим примером, что спорт – норма жизни, – подчеркнул министр. - Людей с ограниченными возможностями здоровья много. И это неправильно, что они оказываются нужны только своим близким. Мы хотим поменять эту ситуацию. Для людей с особенностями здоровья важно вносить в свою жизнь спортивную активность, – добавил он.

В Казани Легков также посетил Игры дружбы, призванные заменить международные соревнования, от которых отстранили российских спортсменов.

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В Каргопольском индустриальном техникуме состоялось торжественное открытие нового спортзала, строительство которого велось в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

В новом зале можно проводить занятия по всем игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, мини-футболу. Все помещения оснащены необходимым спортинвентарем, предусмотрено и место для хранения лыж.

Спортзал соответствует всем требованиям и теперь студенты техникума, и спортсмены Каргополя могут заниматься спортом в любое время года, а также проводить различные соревнования.

В настоящее время Каргопольский индустриальный техникум — это динамично развивающееся учреждение профтеха, здесь можно получить востребованные на рынке труда профессии, а число его студентов с каждым годом растёт. На данный момент в техникуме учатся около 400 человек.

НОВЫЕ СПОРТПЛОЩАДКИ В БАШКИРИИ

В городе Давлеканово Республики Башкортостан состоялось знаменательное событие — открылась спортивная площадка для тренировки и выполнения нормативов ГТО. В этот же день, в Бирском и Мечетлинском районах также прошли открытия современных площадок. Спортивные площадки были построены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

На торжественной церемонии открытия площадки в Давлеканово присутствовали начальник управления государственного регулирования в сфере спорта Министерства спорта РБ Игорь Ермилов, мотогонщик, мастер спорта России, чемпион многих соревнований Николай Красников, поздравившие школьников и жителей города с тем, что в городе появилось оборудованное и благоустроенное место для спортивных занятий. А мастер спорта международного класса Ильнар Сальмьянов провел для местных ребят зарядку, которую они с удовольствием выполнили.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» является неотъемлемой частью национального проекта «Демография». Основная задача проекта – вовлечение россиян в регулярные занятия спортом, в том числе посредством строительства новых спортивных сооружений.

источник: «Советский спорт»
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Помощь детям с особенностями развития, оснащение спортивных залов современным оборудованием в любых уголках страны – всё это лишь некоторые составные части федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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