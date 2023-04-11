«Я больше не мог сражаться». Почему русский Король лыж плакал на глазах у всех

Вот уже больше года любители лыжного спорта не видят зрелищного противостояния двух величайших спортсменов планеты: россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клэбо.

Их яркая борьба дарила зрителям непередаваемые эмоции. Правда, непримиримое противостояние звёздных лыжников иногда приводило к печальным последствиям для обоих спортсменов.

А один эпизод и вовсе стал самым драматичным в карьере российского Короля лыж.

Единственный оппонент норвежцев

В 2021 году классическим марафоном у мужчин завершалась программа чемпионата мира по лыжным видам спорта в Оберхофе. На всех предыдущих дистанциях соревнований доминировали норвежские спортсмены. Единственным, кто смог дать бой скандинавам, стал россиянин Александр Большунов. Будущий триумфатор пекинской Олимпиады выиграл скиатлон на 30 километров.

В остальном Россия, как и другие сборные, выступила скромно. У мужчин было серебро и бронза в эстафете и командном спринте. Девушки же завоевали только серебряные награды эстафетной гонки. Большие надежды возлагались на марафон, где реальную возможность побороться за золото имел Большунов.

«Он имел полное право»

Большую часть дистанции никто из лыжников не мог убежать в отрыв. От пелотона постепенно отваливались неподготовленные к борьбе лыжники, но все попытки лидеров оторваться оказывались неудачными.

Только к 40-му километру образовалась небольшая группа беглецов. В числе семи лидеров был и Большунов. Оппозицию Сан Санычу составляли три норвежца (Клэбо, Иверсен, Холунд), швед Бурман, финн Нисканен, а также британец Масгрейв. Позже к этой группе присоединился ещё один норвежский лыжник Симен Крюгер.

На затяжном подъёме финишного круга Большунов оказался единственным, кто смог выдержать ускорение четырёх норвежцев. До окончания гонки оставались считанные минуты. За перспективы Александра было откровенно тревожно. Он шёл последним в этой пятерке, а скандинавы контролировали его действия и перекрывали все траектории для обгона.

Но Сан Саныч всё же выждал удобный момент. Незадолго до финишной прямой он разом оставил всю норвежскую армаду за спиной. За Большуновым смогли удержаться только Иверсен и Клэбо. Они предприняли несколько попыток опередить россиянина, но Александр в каждом повороте занимал лучшую траекторию.

На финишной прямой случился неприятный эпизод, переросший после окончания гонки в самый громкий скандал сезона. На выходе из поворота Большунов выбрал крайнюю правую лыжню. Решение российского лыжника поставило Клэбо в затруднительное положение. Он шёл ещё правее, но немного позади. Норвежцу нужно было сделать нелёгкий выбор: либо уступить сопернику, либо попытаться втиснуться между россиянином и краем трассы с риском столкновения.

Йоханнес решил пойти до конца. Он начал перестраиваться, но аккуратно сделать это не получилось. В результате произошёл контакт с рукой Александра. Из-за этого россиянин остался лишь с одной палкой. По отношению к Большунову поступок Клэбо стал настоящей подлостью.

— Александр шёл первым, у него был выбор траектории. Он выбирает правую лыжню, не видя Клэбо. То есть он имел полное право. Клэбо некуда было деваться. Клэбо потерял равновесие. Пошатнулся и своим локтем ударяет по палке. Может, не специально, но потерял баланс и ударил. Умышленных действий у Клэбо не было, но они привели к тому, что Большунов сломал палку и не смог занять первое место», — описал момент столкновения в эфире «Матч ТВ» тренер сборной России Егор Сорин.

Последние сто метров россиянину пришлось добегать на одной палке. Естественно, Клэбо ушёл далеко вперёд. Ещё больше усугубил результат столкновения для Большунова Иверсен. Норвежец опередил его за несколько метров до финиша.

Апелляция за апелляцией

Трудно представить, что в этот момент творилось в голове Большунова. Расстроенный Сан Саныч в сердцах вышвырнул сломанную палку. После этого он сел на снег и стал плакать на глазах у всего мира. В интервью норвежскому изданию NRK Большунов назвал Клэбо виновником инцидента.

— Контакт с Клэбо был единственной причиной, по которой я проиграл ему сегодня. Я понимаю, что это случилось на финише, но у меня была возможность. Я сломал палку, потому что был контакт с Клэбо. Я потерял равновесие и не мог сражаться, — сказал Большунов.

Эпизод столкновения не остался без внимания судей, но первоначальное решение стало обескураживающим для российской стороны. Контакт признали случайностью и оставили победу Клэбо в силе.

Только после протеста россиян результат марафона пересмотрели. Клэбо был дисквалифицирован. Но от этого Большунову легче не стало. Вместо заслуженного золота Сан Саныч получил только серебро. Первое место досталось Иверсену. На церемонии награждения единственным, кто не радовался медали, стал Александр. Он даже отказался надевать её на шею.

После отстранения Йоханнеса норвежцы тоже не хотели сдаваться. Они подали встречную апелляцию. Чиновники публично заявили, что Клэбо невиновен в этом инциденте, и ему нужно вернуть золото.

— Клэбо не сделал ничего плохого. Мы тщательно изучили материалы и видео, выстроив хорошую аргументацию. Мы не считаем, чтобы Йоханнес сделал что-то не так, — заявил менеджер лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

Казалось долгого разбирательства по скандальному инциденту не избежать. Но норвежцы неожиданно отозвали апелляцию, смирившись с дисквалификацией Клэбо. Возможно, они не стали сильно упорствовать из-за того, что золото всё-таки отправилось в Норвегию.