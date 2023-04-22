Норвежцев выставляют из сборной из-за нехватки денег. Вот и карма за отстранение России!

Многие звезды норвежских лыжных гонок уже в следующем сезоне останутся без финансовой поддержки и вообще не попадут в сборную. Наверняка скандинавы ждали противоположного эффекта от тотального доминирования в Кубке мира без конкуренции с россиянами. Но реальность проста и сурова: без зарубы Клебо с Большуновым, без битвы в эстафетах, без какой-либо интриги лыжные гонки теряют интерес болельщиков и, главное, спонсоров.

А поведение того самого Клебо только усугубляет ситуацию.

Почему уходят спонсоры

Норвежская компания Norengros сотрудничала со сборной Норвегии по лыжным гонкам на протяжении 20 лет, однако заканчивающийся этой весной договор не будет продлен. Причины разрыва соглашения открыто не называются, но совершенно логично, что это связано с падением интереса к лыжам в Норвегии и во всем мире на фоне отстранения России.

Об этом говорили весь сезон, но менее актуальным это не стало. Без Александра Большунова, Сергея Устюгова, Натальи Непряевой, Юлии Ступак и других наших лыжников Кубок мира и чемпионат мира перестали представлять тот интерес, что был ранее. С этим может поспорить только глупец.

Источник фото: РИА Новости

А зачем спонсировать то, что не приносит былую прибыль, подумали норвежские спонсоры. Крупное местное издание VG утверждает, что состав сборной Норвегии сократится с 24 до 20 человек, при этом мужская команда потеряет сразу трех человек, а женская – только одного. Уже есть информация, что место в составе лишатся олимпийский чемпион Дидрик Тенсет и серебряный призер Игр Эмиль Иверсен. Оба – звезды мировых лыж. Если уж для них не находится бюджета, это говорит о многом.

В Норвегии уверяли, что этого не будет

Помимо ухода основного спонсора среди причин по урезанию финансов называется падение норвежской кроны по отношению к евро и швейцарскому франку, а также рост цен на бензин и стоимости на поездки и проживание в отелях. Забавно, но буквально месяц назад спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг уверял, что ни о каком сокращении количества членов национальной команды не идет и речи.

В качестве альтернативных мер он предлагал урезать количество врачей и физиотерапевтов, сократить расходы на маркетинг, продолжительность сборов. Члены сборной должны были путешествовать исключительно все вместе, чтобы оптимизировать логистику и расходы на перелеты и проживание. При этом Бьервиг отказывался признавать, что это коснется количественного состава основной сборной, расходов на мази, лыжи и вспомогательное оборудование.

Источник фото: Федерация лыжных видов спорта Норвегии

– У нас должна быть работающая структура, включающая в себя деятельность с региональными командами, юниорскими командами, командами новичков и элитными командами. Мы точно не собираемся сокращать количество спортсменов. Это последнее, что мы сделаем, – заявлял Бьервиг в марте.

С Клебо тоже придется иметь дело

Судя по всему, в апреле ситуация стала гораздо хуже и пришлось идти на крайние меры. И это еще не очень понятно, что будет с главной звездой норвежских лыж Йоханнесом Клебо, который хочет готовиться по своему плану и выбить для этого бюджет в федерации. Клебо использовал новую схему подготовки в прошлом сезоне, которая, похоже, сработала неплохо. Только вот этот план включал в себя, к примеру, горные сборы в США, которые не может себе позволить остальная команда.

Эксклюзивные условия для Йоханнеса не слишком нравятся его партнерам по сборной, которые логично чувствуют себя обделенными. Пока федерации и тренерам удавалось каким-то образом сглаживать обстановку, но она с каждым разом накаляется все больше и больше. При этом не очень понятно, зачем им создавать уникальные условия для Клебо, который все равно преимущественно соревнуется с соотечественниками. Ведь для федерации нет никакой разницы, кто из норвежцев выиграет ту или иную гонку.

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Карма на фоне отстранения сборной России стремительно настигает одну из главных лыжных держав мира. Не хочется злорадствовать, у нас ситуация сейчас тоже не самая простая. Просто очень жаль, что замечательный вид спорта медленно, но верно погибает. Как спасти положение, все знают. Но рискнут ли пойти на это?