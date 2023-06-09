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Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах

Варвара Прохорова совершила уникальное восхождение на высочайший пик Европы.
Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах
09 июня 2023 14:00
автор: Владимир Лазарев
автор фото: соцсети Варвары Прохоровой

Традиционные дисциплины лыжного спорта всегда были немного скучны для Варвары Прохоровой. Обычная московская девушка с ранних лет стремилась к испытаниям на грани человеческих возможностей. И вот теперь вошла в историю не только мировых лыж, но и альпинизма показав, что некоторые вещи только кажутся невозможными — каторжный труд на тренировках открывает путь к настоящим чудесам.

Путь к вершинам

В детстве Варвара занималась дзюдо и художественной гимнастикой, после чего под влиянием старшего брата профессионально встала на лыжи. Прохорова быстро получила звание мастера спорта, но её всё время тянуло к чему-то необычному — тому, чего не делал ещё никто. Начиналось всё с участия в сверхмарафонах, как российских, так и международных Она стала первой российской девушкой, которая вошла в состав иностранной марафонской команды. Но и этого Варваре было мало.

Источник фото: соцсети Варвары Прохоровой

Следующим шагом на пути к мечте стало увлечение альпинизмом. В возрасте 21 года она впервые оказалась на вершине Эльбруса, причём выиграла турнир по скоростному восхождению. Впоследствии Варвара ещё тринадцать раз покоряла недоступную для большинства жителей планеты высоту. А нельзя ли совместить две главные страсти в своей жизни и совершить невозможное? Прохорова уверенно ответила «Возможно всё!».

Невыносимые условия

Ски-альпинизм — дисциплина довольно молодая. И в ней существует целый комплекс мер, направленных на сохранение жизни и здоровья покорителей гор. На скользящую поверхность лыж крепится специальная мягкая подкладка — камус, также разрешается использование традиционного альпинистского оборудования — «кошек».

Но когда Варвара объявила о своём решении штурмовать на лыжах Эльбрус, её поставили в известность о том, что для полноценной регистрации достижения использование камуса и дополнительных страховочных средств запрещены — в противном случае рекорд будет засчитан условно, «со звёздочкой». Отважную альпинистку не напугало и это — она решила отказаться от всех возможных мер безопасности, которые противоречили предложенному регламенту.

Источник фото: соцсети Варвары Прохоровой

Восхождение

Путь Варвары лежал от базового лагеря «Гара-баши», расположенного на высоте 3750 метров, до вершины, высота которой известна всем, кто не прогуливал в школе уроки географии — 5642 метра. Делая паузы по пути, Прохорова успевала вести репортаж о своём восхождении — эти видеофрагменты можно легко найти в её соцсетях. Варвара радовалась идеальной погоде, но всё же призналась в том, что с увеличением крутизны подъёма лыжи слушаются всё хуже и хуже.

И вот он, заветный пик! В пятнадцатый раз гордый Эльбрус покорился не только Прохоровой-альпинистке, но и Прохоровой-лыжнице. Сообщение: «Я смогла. Без использования допстраховки», которое написала Варвара по завершении восхождения, стало настоящей бомбой в кругах мастеров ски-альпинизма и всех, кто способен оценить фантастический спортивный подвиг. Также отважная девушка поблагодарила своего напарника Евгения, скромно отметив, что без его помощи у неё ничего бы не получилось.

Источник фото: соцсети Варвары Прохоровой

Аппетит, как известно, приходит во время еды — и не будет ничего удивительного в том, если Варвара в ближайшее время начнёт планировать штурм новых высот. Ведь перед таким мощным напором признают своё поражение даже горы.

источник: «Советский спорт»
Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах
Коньковым ходом к облакам. Москвичка покорила Эльбрус на беговых лыжах
Варвара Прохорова совершила уникальное восхождение на высочайший пик Европы.
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